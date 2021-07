Galaxy Z Fold 3 : un benchmark confirme la fiche technique du smartphone pliable

Le Galaxy Z Fold 3 vient d'apparaître dans un benchmark sur Geekbench. La fuite offre un premier aperçu des performances du smartphone pliable et confirme la fiche technique. Sans surprise, Samsung mise sur le Snapdragon 888 et 12 Go de RAM.

Alors que la présentation du Galaxy Z Fold 3 approche à grand pas, les fuites concernant le smartphone pliable tendent à se multiplier. Récemment, nous avons découvert une série de rendus dévoilant intégralement le design du téléphone avec écran pliable.

Comme prévu, le Z Fold 3 est proche du Galaxy Z Fold 2 mais il se distingue grâce au stylet S-Pen, une caméra frontale sous l'écran et un écran secondaire plus grand. Plus récemment, un smartphone portant le nom de code SM-F926U est apparu dans la base de données de Geekbench. D'après nos confrères de SamMobile, il s'agit du Galaxy Z Fold 3.

Snapdragon 888 et 12 Go de RAM au menu du Galaxy Z Fold 3

Comme on s'y attendait, le smartphone pliable est alimenté par le SoC Snapdragon 888, le chipset gravé en 5 nm de Qualcomm. Samsung fait donc l'impasse sur le Snapdragon 888+ annoncé il y a quelques jours. Le constructeur ajoute 12 Go de mémoire vive pour épauler le chipset. On imagine qu'une édition avec un total de 16 Go de RAM est aussi dans les cartons de Samsung.

Sur Geekbench, le Galaxy Z Fold 3 grimpe à 1124 en single core et à 3350 en multi core. Le smartphone pliable est plus véloce que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2. L'ancien téléphone pliable ne dépassait pas 946 en single core et 3033 en multi core. Par contre, le Z Fold 3 offre des performances analogues au Galaxy S21 Ultra avec Exynos 2100 (1082 et 3443) et aux autres smartphones alimentés par Snapdragon 888, comme le OnePlus 9 Pro.

Aux dernières nouvelles, Samsung annoncera le Galaxy Z Fold 3 dès le début du mois d'août 2021. Malgré la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie, le géant de Séoul n'a pas pris de retard dans son calendrier. Lors de la conférence, le fabricant dévoilera aussi le Galaxy Z Flip 3 et les Galaxy Watch 4.

Source : SamMobile