Le Galaxy Z Fold 3 pourra coûter jusqu’à 400 € de moins que son prédécesseur

Samsung pourrait bien réduire le prix de ses Galaxy Z Fold de 400 €. Une nouvelle source affirme en effet que le constructeur coréen prévoit de vendre le Galaxy Z Fold 3 bien moins cher que son prédécesseur. Quelques indices pointent du doigt les sacrifices qu’a dû faire la firme.

Difficile de passer à côté du prix faramineux des smartphones pliables de Samsung. Jusqu’à 2000 euros pour un téléphone qui sera dépassé un an plus tard, certains n’hésiteront pas à dire que c’est cher payé. Il y a donc un véritable enjeu sur ce point pour la firme coréenne si elle souhaite conquérir un nouveau marché. Ainsi, une précédente fuite a tablé pour une baisse de prix jusqu’à 20 % du Galaxy Z Fold 3 par rapport au Z Fold 2.

Une très bonne nouvelle, qui nécessitait tout de même confirmation. Bien que Samsung n’a pas encore présenté officiellement le smartphone, nous avons eu la bonne surprise de voir une autre source dévoiler la même information. Cette dernière ne donne malheureusement pas de chiffre précis, mais si les 20 % de réduction sont atteints, ce sera 400 € « d’économie » qu’effectueront les utilisateurs à l’achat du Galaxy Z Fold 3.

Comment Samsung va baisser le prix du Galaxy Z Fold 3

Une telle baisse de prix soulève nécessairement des questions. Selon de précédentes informations, le Galaxy Z Fold 3 sera équipé du Snapdragon 888, ce qui ne devrait pas aider à réduire le coût de production. De plus, il devrait également présenter 256 Go de stockage, tout comme le Galaxy Z Fold 2, et pourrait en plus proposer une version 512 Go. Ce n’est donc pas sur ce point que Samsung est parvenu à baisser les prix. En revanche, plusieurs sources affirment que l’autonomie du smartphone sera moins bonne que celle de son prédécesseur.

Il se pourrait donc que ce soit là le sacrifice à faire pour éviter de payer son téléphone 2000 €. Cependant, de là réduire son prix de 400 €, il y a encore un pas à faire. Pour le moment, on ne sait pas quels autres éléments de la fiche technique du smartphone seront potentiellement impactés par cette nouvelle stratégie. Il n’est pas non plus impossible que Samsung ait décidé de vendre celui-ci à perte, afin d’atteindre son objectif de 7 millions de ventes en 2021. La réponse devrait nous parvenir dans les semaines à venir, le lancement étant prévu pour août de cette année.

