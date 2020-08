Galaxy Z Fold 2 : Samsung révèle par erreur le prix du smartphone pliable

Le Galaxy Z Fold 2 s’annonce moins cher que la première génération de smartphone pliable. Quelques jours avant la présentation officielle, Samsung a dévoilé par erreur le prix de départ du flagship pour le marché britannique.

Max Weinbach, informateur réputé et rédacteur chez XDA Developers, a déniché sur le site officiel de Samsung UK le prix et la date de sortie du Galaxy Z Fold 2. « Le Galaxy Z Fold 2 coûtera 1799,00 £ au Royaume-Uni. La page de précommande de Samsung est déjà en ligne et confirme la date d’expédition du 17 septembre et la sortie du 18 septembre » explique le leaker sur son compte Twitter. Depuis, la page évoquée par Max Weinbach a été supprimée du site web. Samsung a visiblement mis en ligne la page de précommande par erreur.

Sur le même sujet : Galaxy Z Fold 2 – cette prise en main vidéo montre le smartphone pliable sous tous les angles

Galaxy Z Fold 2 : Samsung baisse les prix en Europe

D’après la fuite, Samsung proposera le Galaxy Z Fold 2 à un prix inférieur à celui du premier Galaxy Fold. Au Royaume-Uni, la première génération était en effet commercialisée à 1900 livres sterling. On parle donc d’une baisse de 100£ pour les consommateurs britanniques.

Roland Quandt, journaliste chez Winfuture, abonde dans le même sens. Selon lui, Samsung lancera le smartphone pliable à un prix de départ de 1999 euros dans la plupart des pays européens. Evidemment, les tarifs peuvent varier d’un pays à l’autre d’une dizaine d’euros, notamment en fonction des taxes locales. En France, on peut tabler sur un prix situé sous la barre des 2000 euros. Pour rappel, le Galaxy Fold premier du nom était vendu à 2020 euros sur le marché français.

Pour réduire le prix de départ de cette nouvelle génération, Samsung aurait d’abord décidé d’inclure moins de stockage interne. Le Galaxy Z Fold 2 se contente de 256 Go de stockage, contre 512 Go pour le premier Fold. Dans la même optique, le constructeur mise sur 5 capteurs photo au lieu de 6 et n’inclut plus d’écouteurs sans fil Galaxy Buds dans la boîte. Nous saurons tout sur le Galaxy Z Fold 2 dès le 1er septembre 2020, date de la conférence Unpacked organisée par Samsung.