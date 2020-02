Galaxy Z Flip : Samsung va lancer l’édition spéciale Thom Browne en France

Le Galaxy Z Flip édition spéciale Thom Browne sera bien commercialisé en France. Cette variante de luxe aux couleurs de la célèbre marque de prêt-à-porter américaine est accompagnée de plusieurs accessoires Samsung, dont les Galaxy Buds+ ou la Galaxy Watch Active 2.

Lors de la conférence Unpacked du 11 février dernier, Samsung a levé le voile sur le Galaxy Z Flip, son premier smartphone pliable à clapet. Dans la foulée de la présentation, le constructeur sud-coréen a annoncé l’arrivée d’une édition spéciale développée en partenariat avec le styliste américain Thom Browne. L’homme est aussi le fondateur d’une marque de vêtements basée à New York. Baptisée Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, cette variante haut de gamme arbore fièrement les couleurs de la marque au dos : le bleu, le blanc et le rouge.

Une édition spéciale truffée d’accessoires Samsung

Le 14 février, Samsung a lancé cette édition spéciale sur le marché américain au prix de 2480 dollars, contre seulement 1380 dollars pour le Galaxy Z Flip classique. Heureusement, l’édition ne justifie pas uniquement son prix élevé par son design inspiré de Thom Browne. Le smartphone pliable est en effet accompagné d’une paire de Galaxy Buds+, les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung, d’une Galaxy Watch Active 2, la dernière montre connectée de la marque, et d’une coque en cuir de luxe. Sans surprise, tous ces accessoires sont estampillés Thom Browne et portent fièrement les coloris phares du styliste.

D’après nos confrères de SamMobile, Samsung a annoncé la commercialisation du Galaxy Z Flip Thom Browne Edition dans plusieurs autres pays. L’édition sera en effet disponible sur le site web officiel de Samsung dans les pays suivants : la France, en Chine, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, au Japon, en Italie et à Hong Kong. En Europe, on s’attend à ce que l’édition soit proposée aux alentours de 2400 euros. Pour le moment, Samsung France n’a pas révélé la grille tarifaire de la variante ni sa date de sortie exacte. On vous en dit plus dès que possible.

Source : SamMobile