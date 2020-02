Mise à jour 20 février 2020 11:13 – Le compte officiel britannique @SamsungHelpUK vient de publier une explication après que les utilisateurs de smartphones Galaxy ont reçu une notification étrange de « Traçage du mobile » (ou « Find my mobile » en version anglaise) : « Récemment, une notification ‘Traçage du mobile 1’ a eu lieu sur un nombre limité d’appareils Galaxy. Cela a été envoyé de manière non intentionnelle lors d’un test en interne et cela ne résulte en aucun effet sur votre appareil. Nous nous excusons pour tout dérangement que cela pourrait avoir causé à nos clients ».

Les smartphones Samsung Galaxy du monde entier ont tous reçu une notification étrange de « Traçage du mobile », la fonctionnalité de localisation de l’appareil. Erreur, ou simple test, le message a en tout cas conduit de nombreux utilisateurs à désactiver les services de localisation par précaution.

En vous réveillant ce matin, vous avez remarqué une notification étrange de « Traçage du mobile » sur votre smartphone Samsung Galaxy ? Ce matin, les smartphones Galaxy ont tous reçu le même message en provenance de l’application de localisation de leur smartphone : « 1 ». En cliquant dessus, rien en se passe.

Pour l’heure, Samsung n’a pas donné d’explication officielle. Mais cette notification étrange apparue simultanément sur les Galaxy du monde entier ressemble très fort à un bug, ou à une sorte de test à grande échelle. Ce qui n’a pas empêché de nombreux utilisateurs de paniquer un peu sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le constater avec les messages que nous avons repris en fin d’article.

La fonctionnalité Traçage du mobile n’est pas censée épier les utilisateurs – il s’agit normalement d’une modalité de sécurité vous permettant de localiser votre smartphone à distance, de le verrouiller, voire d’effacer son contenu. Or à lire de nombreuses réactions sur Twitter, une partie des utilisateurs semble penser que ces notifications sont le signe que Samsung utilise Traçage du mobile pour pister les utilisateurs.

Néanmoins on souligne que cette hypothèse semble peu crédible. En tant qu’éditeur Samsung peut en théorie envoyer des notifications via n’importe quelle de ses applications, sans que cela soit le signe de quelconque activité malveillante. Il pourrait dès lors s’agir d’un simple bug, d’une erreur de manipulation par les équipes responsables du développement de l’application.

Ou d’un test, bien que dans ce cas, on s’attendrait à ce que Samsung ait prévenu les utilisateurs. Pour en avoir le coeur net, nous avons contacté Samsung. Nous mettrons bien entendu cet article à jour dès que plus d’infos seront disponibles.

