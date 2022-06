Samsung répare les smartphones cassés pour moins de 50 euros, mais pas pour tout le monde

Réparer son écran de smartphone peut rapidement coûter un bras. Samsung a décidé de faciliter cette procédure, temporairement du moins, via une nouvelle opération promotionnelle. En effet, le constructeur s'engage à réparer l'écran d'un smartphone Galaxy pour 50 dollars seulement. Malheureusement, cette offre n'est valable qu'aux Etats-Unis, mais qui sait, une proposition similaire pourrait voir le jour en France.

Alors que de nombreux gouvernements sont de plus en plus à légiférer pour l'instauration d'un droit à la réparation, les constructeurs commencent doucement, mais sûrement, à se mettre à la page. C'est notamment le cas de Google qui a annoncé en avril 2022 la vente de pièces détachées pour réparer soi-même son Pixel.

Notez que Samsung a fait une annonce similaire quelques jours auparavant. En effet, les utilisateurs peuvent désormais acheter les pièces détachées officielles des Galaxy S20 et S21 sur le site spécialisé iFixit, partenaire de la firme sud-coréenne pour l'occasion.

Or, nous venons d'apprendre que le numéro un mondial du smartphone a décidé d'aller plus loin. En effet, le géant de Séoul a annoncé le lancement d'une opération promotionnelle centrée autour de la réparation. Pour faire simple, le constructeur s'engage à changer l'écran cassé de votre appareil pour seulement 50 dollars. D'ordinaire, Samsung facture la réparation plus de 200 dollars selon le modèle (289 $ pour un S21 ou S22).

Samsung propose de réparer les écrans cassés pour 50 $ seulement

Cette opération est ouverte uniquement aux utilisateurs américains, du 13 juin au 27 juillet 2022. Bien entendu, il est nécessaire de remplir plusieurs conditions avant de pouvoir bénéficier de ce tarif avantageux pour le changement de l'écran :

Résider dans l'un des 50 états américains

Le processus de remplacement doit être effectué depuis le site officiel de Samsung (et non depuis une boutique)

L'utilisateur doit opter pour l'option Service courrier pour envoyer son smartphone cassé à Samsung par voie postale

L'écran cassé doit être d'origine (pas de remplacement sur un écran déjà changé par le passé)

Un compte Samsung est obligatoire pour initier la procédure de réparation

L'utilisateur peut prétendre à un seul remplacement à ce tarif

Bien entendu, l'offre est valable pour de nombreux smartphones. Tous les Galaxy S à partir des S9 sont éligibles, hormis les Galaxy S21 FE et S20 FE. Tous les Galaxy A sont aussi concernés, ainsi que tous les Galaxy Note à partir du Note 9. En revanche, ce n'est pas les cas des smartphones pliables du constructeur, soit tous les Galaxy Z Flip et Z Fold. Quoi qu'il en soit, on espère que Samsung lancera une opération similaire un jour en France. Ce serait un signal fort en faveur du droit à la réparation.