Oups, Samsung fait de la pub pour les iPhone dans l’une de ses applications !

Par le passé, Samsung a plusieurs fois fait la publicité d'Apple et de l'iPhone sans le vouloir. On ne compte plus le nombre de fois où la marque a publié des tweets à l'aide d'un iPhone… Cette fois-ci, une boulette similaire a été commise au sein même de Members, l'application réservée aux meilleurs clients de la marque.

Grâce à la magie des réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir des marques faire sans le vouloir de la publicité pour leurs principaux concurrents. Dans ce domaine, Samsung est devenu un professionnel. On ne compte plus les boulettes commises par les équipes marketing de la firme sud-coréenne. On se souvient par exemple de ce tweet promotionnel en faveur du Galaxy A9 publié depuis… un iPhone !

En janvier 2021, l'histoire s'est répétée. La veille de la conférence Galaxy Unpacked dédiée aux Galaxy S21, un autre tweet promotionnel a été posté depuis un iPhone, comme le démontre la mention Twitter for iPhone sous la publication. Et si le tweet a rapidement été supprimé par Samsung US, Internet étant ce qu'il est, les captures d'écran et les moqueries n'ont pas tardé à inonder la toile.

On pensait que Samsung avait retenu la leçon, puisqu'aucune boulette de ce genre n'a été commise depuis la présentation officielle des S21 en début d'année 2021. Visiblement, ce n'est pas le cas. Comme le rapportent nos confrères du site SamMobile, Samsung vient une nouvelle fois de faire de la pub pour le smartphone phare d'Apple… Dans l'une de ses propres applications !

Une bannière promotionnelle utilise un iPhone dans l'appli Samsung Members

En effet, vous connaissez peut-être Samsung Members. Cette application permet aux clients de la marque de profiter de contenus exclusifs, comme des offres promotionnelles pour différents services (YouTube Premium, Spotify Premium, Audible, etc.), et de profiter d'une assistance technique H24 et 7 jours sur 7.

Or, un gestionnaire de la communauté Samsung Members en Corée du Sud a posté une bannière sur l'appli pour promouvoir les thèmes Galaxy One UI du constructeur. Seulement, pour mettre en avant ces thèmes, le département marketing a opté pour un modèle stylisé inattendu. En effet, il suffit de jeter un rapide coup d'oeil pour voir que le modèle utilisé est une représentation du design de l'iPhone X, de l'iPhone 11 ou de l'iPhone 12. On reconnait l'encoche caractéristique de ces modèles sur la partie supérieure de l'écran.

La bannière en question a été retirée depuis, et bien évidemment, Samsung ne s'est pas étendue sur le sujet. Rendez-vous pour la prochaine boulette de la firme de Séoul.