Galaxy Z Flip 4 : découvrez le design du smartphone pliable des mois avant son lancement

Alors que Samsung ne compte pas présenter ses nouveaux smartphones pliables avant plusieurs mois, on sait déjà tout du design du prochain Galaxy Z Flip 4, le smartphone à clapet emblématique du fabricant.

Après avoir dévoilé le design du Galaxy Z Fold 4 avant l’heure, le leaker OnLeaks a désormais levé le voile sur l’autre smartphone pliable de Samsung : le Galaxy Z Flip 4. En effet, OnLeaks a dévoilé de nouveaux rendus qui montrent le prochain Galaxy Z Flip 4 sous toutes ses coutures, confirmant ainsi que l’appareil ne sera pas très différent de son prédécesseur de 2021, le Galaxy Z Flip 3.

Il sera vraisemblablement difficile de différencier les deux smartphones de Samsung du premier coup d’œil, tant leur design est similaire. OnLeaks annonce que seules les dimensions du smartphone sont légèrement différentes d'un modèle à l'autre. Le nouveau modèle devrait mesurer 165.1 x 71.9 x 7.2 mm, contre 166 x 72.2 x 6.9 mm pour son prédécesseur. Comme le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 4 devrait donc être légèrement plus compact, mais un peu plus épais grâce à cause d’un nouvel écran. On s’attend également à ce que son poids soit légèrement revu à la baisse.

Quelles nouveautés pour le Galaxy Z Flip 4 ?

Alors que le design sera presque identique, ce sont surtout les composants internes qui vont être différents. D’après les fuites précédentes, on sait que le Galaxy Z Flip 4 devrait être propulsé par une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1+ de Qualcomm, et serait donc ainsi plus puissant que le Galaxy S22 Ultra haut de gamme de Samsung.

De plus, on s’attend à ce que le smartphone embarque cette année une batterie légèrement plus grosse. L’accumulateur pourrait atteindre 3700 mAh, contre 3300 mAh pour le modèle de l’année dernière. Cette petite augmentation ne permettra probablement pas au smartphone de corriger sa faible autonomie, son plus gros défaut, mais toute amélioration est bonne à prendre.

Enfin, Ross Young avait dévoilé que l’écran externe pourrait être un peu plus grand, passant de 1,9 pouce sur le Galaxy Z Flip 3 à environ 2 pouces pour ce nouveau modèle. Il s’agira vraisemblablement d’un des seuls changements subtils en matière de design.

Source : 91mobiles