Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3 : une pluie d’infos officielles vient de fuiter via leur certification

La certification FCC des Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 nous permet de découvrir une avalanche de nouveaux détails sur les prochains smartphones pliables de Samsung. Les infos confirment notamment que ces smartphones tourneront sous une puce Qualcomm, donnent une idée des dimensions, et révèlent le retour surprise de la technologie Magnetic Secure Transmission (MST) qui permettait il y a encore quelques temps à Samsung Pay d'être compatible avec davantage de terminaux de paiement.

On s'attend à ce que Samsung lance ses nouveaux smartphones pliables, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 d'ici quelques semaines, et alors que leur sortie officielle se rapproche, on commence à voir apparaitre les appareils dans des documents de certification. L'étape de la FCC est à cet égard l'une des plus intéressantes.

Les documents de l'agence américaine des fréquences donnent généralement un luxe de détails sur les caractéristiques techniques de produits à venir, avec souvent des photos et croquis. Et il y a, comme vous le constaterez, autant de confirmations que de surprises – les rumeurs sur les prochains smartphones pliables de Samsung étaient déjà nombreuses avant la certification.

Galaxy Z Fold/Flip 3 : la technologie MST à la rescousse de Samsung Pay ?

La grosse surprise, c'est que la technologie Magnetic Secure Transmission (MST) revient. Pour ceux qui ne connaitraient pas, cette technologie disponible jusqu'au Galaxy S20 permettait à Samsung Pay d'être compatible avec plus de terminaux de paiement. Pour cela, un composant du smartphone envoyait des impulsions électromagnétiques qui étaient interprétées par le lecteur de piste des terminaux de paiement comme s'il s'agissait de la piste magnétique d'une vraie carte bancaire.

L'idée au départ était de reprendre du terrain face à Apple Pay dont l'usage commençait à s'installer. Mais Samsung a considéré avec le S21 que “la technologie NFC connait une adoption rapide par les entreprises et consommateurs” et que par conséquent “dès les appareils lancés en 2021, Samsung Pay se concentrera sur une prise en charge des transactions NFC dans le portfolio Galaxy”. Samsung présentait alors le changement comme définitif, tout en continuant de laisser les smartphones plus anciens utiliser la technologie.

Il semble que l'expérience Samsung Pay sur le S21 ait conduit Samsung à faire quelque chose. A moins que le constructeur ne réserve ce petit plus à ses appareils les plus haut de gamme, destinés à une clientèle plus exigeante. Le Galaxy Z Fold 3 devrait par ailleurs bénéficier d'une puce Ultra Wide Band, du NFC, de la 5G sub-6GHz et mmWave. Mais aussi de la recharge sans fil et de la recharge inversée 9W. Le Galazy Z Flip 3 devrait proposer la même connectivité, excepté, sans doute, l'Ultra Wide Band dont les documents ne font pas mention sur le modèle.

La prise en charge du S-Pen se confirme sur le Galaxy Z Fold 3

L'autre grosse info c'est la prise en charge du S-Pen. Celle-ci est teasée par de multiples rumeurs depuis des mois. Et il en est mention noir sur blanc sur le document FCC du Galaxy Z Fold 3 – les documents du Galaxy Z Flip 3 ne font en revanche aucune mention de l'accessoire. On peut notamment lire : “par ailleurs, cet appareil dispose d'une fonction digitizer qui fonctionne avec le S-PEN via un couplage par induction”. L'accessoire est normalement réservé aux appareils Samsung Galaxy Note.

Le stylet conçu par Samsung est sensible à la pression, et dispose de boutons qui peuvent activer des fonctionnalités à distance comme la prise de photo, ou capture d'écran. Les documents ne précisent en revanche pas si, comme sur les Note, Samsung a réellement intégré le S-Pen avec un emplacement dédié à l'intérieur du casing du smartphone ou non. On devrait découvrir ce détail lors de prochaines fuites. Les documents de l'agence révèlent par ailleurs les numéros de modèles dont il faudra surveiller les occurrences sur le net dans les prochaines semaines.

Le Galaxy Z Fold 3 a ainsi pour numéro de série SM-F926U. Le Galaxy Z Flip 3 est identifié par le numéro SM-F711U. Le document révèle par ailleurs deux croquis qui donnent une idée générale du format du smartphone une fois plié et déplié (bien que les cotes ne semblent pas correctes). Les croquis en question, que nous avons reproduits en fin d'article, donnent également une idée de l'emplacement des antennes.