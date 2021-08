Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 : Samsung baisse le prix de réparation de l’écran mais ça coûte toujours un rein !

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 doivent arriver sur le marché ce 27 août 2021. En amont du lancement, Samsung vient de communiquer les prix des réparations pour les écrans intérieurs et extérieurs des deux appareils. Le procédé coute toujours un rein, mais on note une baisse sensible du coût de l'opération.

Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, les prochains smartphones pliables de Samsung, arrivent sur le marché ce 27 août 2021. Bien entendu, l'une des principaux enjeux pour le constructeur a été de rendre ces deux appareils les plus résistants possibles. Le Z Fold 3 et le Z Flip 3 bénéficient par exemple d'un indice d'étanchéité IPX8. En d'autres termes, ils pourront supporter une immersion jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, sans subir de dégâts majeurs.

Néanmoins, un accident peut toujours arriver, et les deux smartphones restent particulièrement vulnérables aux chocs et aux collisions, notamment leurs écrans. Et en cas de dalle fissurée ou cassée, il faudra passer par la case réparation auprès de Samsung. Bien entendu, l'opération sera entièrement prise en charge par Samsung si votre appareil est sous garantie. Si ce n'est pas le cas, il faudra passer à la caisse et justement, le constructeur vient de dévoiler les prix de l'opération pour les deux appareils. En voici la liste exhaustive :

Prix des réparations pour l'écran intérieur du Galaxy Z Fold 3 : 480 $ (411 € après conversion)

(411 € après conversion) Prix des réparations pour l'écran extérieur du Galaxy Z Fold 3 : 150 $ (128 €)

(128 €) Prix des réparations pour l'écran intérieur du Galaxy Z Flip 3 : 370 $ (316 €)

(316 €) Prix des réparations pour l'écran extérieur du Galaxy Z Flip 3 : 100 $ (85 €)

Des réparations moins onéreuses pour le Z Fold 3 et le Z Flip 3

À titre comparatif, il fallait débourser 550 $ et 140 $ pour réparer les deux écrans du Galaxy Z Fold 2. Comme vous pouvez le constater, l'opération se veut donc plus abordable sur les prochains appareils pliables de la firme sud-coréenne. Le Galaxy Fold détient la palme, puisqu'il fallait mettre sur la table pas moins de 600 dollars pour réparer l'écran principal de l'appareil, une fois la garantie expirée.

Quoi qu'il en soit, compte tenu des prix des réparations, opter pour une souscription au Samsung Care+ pour les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 semble opportun. La formule, facturée à 179 € pour le Z Fold 3 et 169 € pour le Z Flip 3, couvre intégralement deux sinistres pendant deux ans. Que ce soit des dommages accidentels ou matériels.

Source : The Verge