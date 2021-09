Galaxy Z Flip 3 : le smartphone pliable de Samsung tombe déjà à 859 €

Proposé à 1059 €, le nouveau smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip 3 fait l'objet d'une réduction de 200 € faisant chuter son prix à 859 €. Si vous souhaitez l'acquérir, c'est du coté de l'enseigne de la Fnac qu'il faut se tourner pour profiter de ce nouveau bon plan.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour profiter de ce nouveau bon plan, il faut renseigner le code promo SAMSUNG100 donnant droit à 100 € de réduction immédiate dans le champ prévu à cet effet. Une remise supplémentaire de 100 € s'applique à condition de choisir le Retrait en magasin. Au final, le prix du smartphone passe donc à 859 € au lieu de 1059 €. Plutôt intéressant donc pour les personnes qui voudraient s'équiper du dernier smartphone pliable de Samsung.

Concernant ses caractéristiques techniques, le Galaxy Z Flip 3 arbore un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces au format très allongé (22:9). Son importante résolution de 425 pixels par pouce et son taux de rafraîchissement de 120 Hz garantissent une excellente qualité d’affichage.

Par rapport au Galaxy Z Flip 2, on note une amélioration majeure. Il s'agit de son nouvel écran externe. Ce dernier est en effet disponible même lorsque le smartphone est replié. La dalle Super AMOLED est presque deux fois plus grande et atteint désormais 1,9 pouce, de quoi afficher au mieux l’heure, le niveau de batterie et surtout les notifications.

Sous le capot, on retrouve ce qu'il se fait de mieux à l'heure actuelle, à savoir le Snapdragon 888 gravé avec une finesse de 5nm et compatible 5G. Concernant la quantité de mémoire RAM, une seule variante du smartphone existe. Elle propose 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de mémoire interne. Aucun emplacement pour carte microSD n'est prévu pour étendre le stockage.

Coté photo, le Galaxy Z Flip 3 embarque un double capteur photo. Il se compose d’un module principal de 12 MP avec ouverture f/1,8, stabilisation optique de l’image et autofocus Dual Pixel ainsi que d’un ultra grand-angle ouvrant à f/2,2 offrant un champ de vision de 123°. En charge des selfies, la caméra frontale dispose d’une optique 10 MP et f/2,4.. Plus d'information dans notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 3.