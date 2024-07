Si vous hésitez depuis longtemps à acquérir une smartwatch ou bien si vous voulez changer de modèle, nous avons trouvé pour vous une offre Prime Day Amazon très intéressante sur la montre connectée Samsung Galaxy Watch6 40mm 4G. Elle passe ainsi à 269 € au lieu de 369 €.

Si vous cherchez une montre connectée Android d’excellente facture, avec de nombreuses fonctionnalités et avec un prix très attractif, vous êtes au bon endroit. En ce moment, Amazon propose de nombreuses réductions de prix pendant le Prime Day qui se tient jusqu'au 17 juillet 2024.

Ainsi, alors que la Samsung Galaxy Watch6 40mm 4G est habituellement vendue à 369 euros sur Amazon, vous pouvez économiser 100 euros et vous l’offrir pour seulement 269 euros. Une telle baisse de prix est une occasion rare sur ce modèle de montre connectée haut de gamme conçue par Samsung.

Cette promotion s'adresse aux membres d'Amazon Prime.

Une montre connectée polyvalente

Cette sixième génération de Galaxy Watch a marqué les esprits avec son grand écran et ses bordures toujours plus fines. Ainsi, la Samsung Galaxy Watch6 est une montre élégante qui offre toujours une lisibilité exemplaire, même en plein soleil. En plus, vous avez la possibilité de personnaliser le cadran suivant vos goûts. Et si jamais vous voulez changer de bracelet pour opter pour une autre couleur ou pour un bracelet plus adapté au sport, le changement se fait très simplement grâce au nouveau système d'attache.

Aussi belle soit-elle, une montre connectée se doit d’être solide et durable. On retrouve ainsi un écran en verre saphir, extrêmement résistant. Certifiée IP68, elle ne craint ni la poussière, ni l’immersion dans l’eau.

Côté fonctionnalités, on retrouve l’analyse de votre sommeil. Votre montre peut vous donner des conseils pour vous coucher à la meilleure heure en suivant notamment vos stades de sommeil nuit après nuit. Véritable coach du sommeil, la Watch 6 va vous permettre d’avoir des journées beaucoup plus productives en étant mieux reposé.

Votre santé est aussi analysée par la Galaxy Watch 6 avec entre autres le suivi en continu de votre fréquence cardiaque qui vous alerte immédiatement en cas de rythme irrégulier. Vous avez même la possibilité de réaliser des électrocardiogrammes en temps réel !

Enfin, un capteur de température infrarouge offre la possibilité de suivre précisément le cycle menstruel pour avoir des prévisions précises des futures étapes de votre cycle et ainsi adapter vos activités sportives. En savoir plus sur la Galaxy Watch6