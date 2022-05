Galaxy Watch 5 Pro : la montre s’annonce super résistance grâce à du verre saphir et du titane

Afin de la rendre encore plus haut de gamme, le géant technologique sud-coréen Samsung pourrait lancer sa prochaine smartwatch, la Galaxy Watch 5 Pro, avec écran protégé par du verre saphir et une structure en titane.

L’été prochain, on s’attend à ce que Samsung dévoile deux nouvelles montres connectées : la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro. Alors que le premier modèle devrait se décliner en deux versions de tailles différentes (40 mm et 46 mm), la Galaxy Watch 5 Pro devrait se démarquer par sa taille unique, mais également par la qualité de ses matériaux.

En effet, selon les informations du leaker Ice Universe, la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung serait équipée d’une protection en verre saphir, ce qui lui permettrait d’être particulièrement résistante aux chutes ainsi qu’aux rayures. Il s’agirait donc d’une première chez Samsung, qui utilise pour l’instant du verre Gorilla Glass DX, moins résistant, sur ses dernières Galaxy Watch 4 de 2021.

Samsung va utiliser du titane pour la Galaxy Watch 5 Pro

En plus du verre saphir, Ice Universe annonce que la prochaine montre de Samsung sera dotée d’un boitier en titane, ce qui la rendra ainsi super résistante. Pour rappel, il ne s’agirait pas de la première fois que Samsung utilise du titane dans une de ses smartwatches.

En effet, quelques mois après le lancement de la Galaxy Watch 3 en 2020, Samsung avait finalement dévoilé une version encore plus chère en titane. La montre était proposée à près de 600 dollars, soit 50 % de plus que la version en acier.

De son côté, Apple propose également des Apple Watch en titane. La Series 7 abrite par exemple un modèle à partir de 829 euros avec un bracelet sport, et à partir de 879 euros avec un bracelet à maillons cuir. Il ne serait donc pas étonnant de voir Samsung propose sa Galaxy Watch 5 à un tarif similaire.

En ce qui concerne sa fiche technique, nous avions vu auparavant que la montre Pro de Samsung devrait être dotée d’une batterie monstrueuse de 572 mAh, soit 60 % de plus que la Galaxy Watch 4 classique. La nouvelle montre pourrait donc offrir une autonomie beaucoup plus impressionnante que la génération précédente.