La Galaxy Watch 5 coûtera plus cher que la Watch 4, de 300 à 540 euros

On connaît désormais les prix des Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro. Comme on pouvait s’y attendre, ces derniers ont grimpé depuis la génération précédente. Le modèle standard débute à 300 euros, tandis que la Watch 5 Pro la plus chère s’affiche 540 euros. Néanmoins, il s’agit là de tarifs approximatifs potentiellement amenés à changer d’ici le lancement.

Il ne manquait plus que leurs prix pour que l’on sache tout des Galaxy Watch 5. C’est désormais chose faite grâce aux informations dévoilées sur Twitter par Roland Quandt, qui a plusieurs fois visé juste lors de ses précédentes fuites. Ce dernier nous confirme ainsi ce que nous savons depuis le listing des montres connectées auprès de la FCC : celles-ci seront disponibles en trois tailles, à savoir 40 mm et 44 mm pour la Galaxy Watch 5 et 45 mm pour la Watch 5 Pro, ainsi qu’en deux connectivités, c’est à dire Bluetooth et 4 G.

Voici donc les prix annoncés par Roland Quandt :

Galaxy Watch 5 (40 mm + Bluetooth) : 300€

Galaxy Watch 5 (40 mm + 4G) : 350€

Galaxy Watch 5 (44 mm + Bluetooth) : 350€



Galaxy Watch 5 (44 mm + 4G) : 400€

Galaxy Watch 5 Pro (45 mm + Bluetooth) : 490€

Galaxy Watch 5 Pro (45 mm + 4G) : 540€



Samsung augmente les prix sur les Galaxy Watch 5

Si vous avez une Galaxy Watch 4, un détail vous aura certainement sauté aux yeux : les prix sont légèrement plus élevés sur cette nouvelle génération. En effet, la gamme actuelle débute à 270 €, soit 30 euros de moins que celle à venir. Cette augmentation peut notamment s’expliquer par l’ajout de nouveaux capteurs, comme le thermomètre capable de mesurer la température corporelle, qui fait son entrée chez les montres connectées Samsung.

Toutefois, il faut garder en tête que ces prix sont pour l’heure approximatifs, car ils se basent sur les tarifs chez les revendeurs allemands. En fonction du pays, les taxes peuvent donc faire pencher la balance de quelques euros. Enfin, Roland Quandt révèle les coloris dans lesquels les montres seront disponibles à leur lancement le 10 août prochain : rose, gris et argent pour le modèle standard 40 mm, bleu, gris et argent pour la 44 mm, noir et titanium pour la Watch 5 Pro.