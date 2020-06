Galaxy Watch 3 : présentation officielle le 22 juillet 2020

La Galaxy Watch 3 serait présentée dès le 22 juillet 2020, révèle une fuite. Finalement, Samsung aurait décidé de ne pas dévoiler la montre connectée lors de la conférence Unpacked réservée aux Galaxy Note 20 et au Fold 2. Par contre, le constructeur sud-coréen pourrait lever le voile sur de nouveaux Galaxy Buds dans la foulée.

Il y a quelques jours, le leaker Evan Blass a publié les premières images officielles montrant la Galaxy Watch 3. La fuite confirme le retour de la lunette rotative physique similaire à celle de la première Galaxy Watch, le capteur de fréquence cardiaque situé sous le boîtier et le boîtier en acier inoxydable. Les images partagées contiennent aussi un indice concernant la date de présentation de la montre connectée, rapporte SamMobile.

Sur le même sujet : Samsung Galaxy Watch 3 – voici les premières photos montrant la nouvelle interface

Samsung cache la date de la présentation de la Galaxy Watch 3 dans des images officielles

Sur certaines images officielles, l’écran de la Galaxy Watch 3 affiche en effet le « mercredi 22 » comme date. Après un rapide coup d’oeil dans le calendrier, on se rend compte que le 22 juillet tombe effectivement un mercredi. D’après SamMobile, il est donc fort probable que la présentation de la Watch 3 ait lieu à cette date. Pandémie oblige, le fabricant devrait se contenter d’une conférence en ligne.

Il est relativement courant que des images officielles de produits affiche la date de la conférence de lancement. Lors de cet événement, Samsung devrait aussi présenter les Galaxy Buds Live, une nouvelle génération d’écouteurs sans fil. D’après les fuites, le constructeur opte cette fois pour un design en forme de haricot blanc.

Aux dernières nouvelles, la Galaxy Watch 3 et les Galaxy Buds Live débarqueront sur le marché au début du mois d’août, un peu avant la conférence Unpacked du 5 août 2020. Lors de ce second événement estival, Samsung lèvera le voile sur les Galaxy Note 20, sur le Galaxy Fold 2 avec écran pliable et sur une variante 5G du Galaxy Z Flip. Le programme de la conférence est déjà bien chargé malgré l’absence de la Watch 3. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile