Galaxy Watch 3 : une fuite dévoile son design sous tous les angles

La Galaxy Watch 3 continue de se dévoiler. Quelques semaines avant la présentation officielle, Evan Blass a publié les premiers rendus montrant le design complet de la montre connectée de Samsung. Comme prévu, elle signe le grand retour de la lunette rotative physique de la première Galaxy Watch et est équipée d’un moniteur de fréquence cardiaque.

Deux après la sortie de la première Galaxy Watch, Samsung s’apprête à lancer une nouvelle itération sur le marché, la Galaxy Watch 3. La montre connectée est déjà apparue à de multiples reprises sur la toile. Il y a quelques jours, une première photo de la Galaxy Watch 3 a été mise en ligne par organisme de certification en Corée du Sud. Plus récemment, des nouvelles images sont apparues, dévoilant l’interface Tizen OS.

Sur le même sujet : Galaxy Watch 3 – Samsung compte bien équiper la montre d’un ECG et d’un tensiomètre

Voici les premières images presse officielles de la Galaxy Watch 3

Aujourd’hui, le leaker Evan Blass a publié les premières images officielles destinées à la presse sur son compte Patreon. La fuite montre la variante 45 mm avec un boîtier en acier inoxydable. Pour édition en titane et un modèle de 41 mm est aussi dans les cartons de Samsung. On aperçoit le capteur de fréquence cardiaque situé sous le boîtier, comme l’Apple Watch de son rival Apple. Les images confirment aussi la présence d’un GPS, d’une résistance à l’eau (certification IP68) et d’une protection Gorilla Glass DX sur l’écran AMOLED tactile.

Comme on le savait déjà, la montre connectée est équipée d’une lunette rotative similaire à celle de la première Galaxy Watch. Pour rappel, le constructeur sud-coréen avait troqué la lunette physique contre une lunette virtuelle sur les Watch Active et Watch Active 2, à la grande déception des utilisateurs.

Le lancement de la Galaxy Watch 3 aurait lieu dans les semaines à venir. D’après les informations de SamMobile, Samsung pourrait présenter la Watch 3 dans le courant du mois de juillet 2020, juste avant la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy Note 20 et au Galaxy Fold 2. La montre connectée serait commercialisé dès le début d’août. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.