La Galaxy Tab S6 Lite fait l'objet d'une belle affaire à saisir chez Boulanger. Accompagnée d'un stylet S-Pen et d'un étui clavier, la tablette Samsung bénéficie d'une remise totale de presque 200 euros. Attention, ce bon plan ne dure que quelques heures !

Vous êtes à la recherche d'une tablette pas chère ? Jusqu'à ce soir, Boulanger effectue 10 euros de remise par tranche de 100 euros sur une sélection de produits Galaxy. Parmi la sélection de produits concoctée par le site marchand français, on peut trouver la Galaxy Tab S6 Lite.

Fournie sous forme de pack incluant un stylet S-Pen et un étui clavier, la tablette Samsung disponible dans un coloris gris Graphite est à 259,99 euros au lieu de 449,99 euros. La réduction de 190 euros se fait grâce à une remise immédiate de 170 euros de la part de Boulanger et par l'intermédiaire d'une deuxième remise de 20 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

À propos de ses principales caractéristiques, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite associée à l'offre Boulanger est une tablette qui dispose d'un écran de 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels et une densité de 224 ppp. L'appareil possède aussi un processeur Exynos 1280, une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To (grâce à une carte microSD non fournie).

L'ensemble est alimenté par une batterie de 7040 mAh et fonctionne sous le système mobile Android 14 avec une ‎surcouche Samsung One UI. Concernant l'APN, une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP sont de la partie. Quant à la connectivité, celle-ci inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, un port USB 2.0 ou bien encore le GPS.