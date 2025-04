L'une des dernières tablettes Samsung est déjà bradée sur le site Boulanger. Pendant une durée limitée, la Galaxy Tab S10 FE+ comprenant 256 Go de stockage fait l'objet d'une jolie réduction de 250 euros par rapport à son prix d'origine.

Chez Boulanger, vous avez jusqu'au mardi 22 avril 2025 pour profiter d'une réduction totale de 250 euros sur l'achat de la Galaxy Tab S10 FE+ incluant 256 Go de stockage. Proposée dans son coloris gris anthracite, la tablette Samsung passe en effet de 849,99 euros à 599,99 euros.

Le prix réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce français et au coupon 150TAB donnant droit à 150 euros de réduction. Pour information, le code promotionnel en question doit être saisi manuellement avant la validation définitive de la commande. Aussi, Samsung offre un clavier Book Cover Keyboard Slim pour l'achat de la tablette (voir conditions).

Dévoilée par Samsung au même moment que la Tab S10 FE classique, la Galaxy Tab S10 FE+ embarque un écran LCD tactile de 13,1 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels, une fréquence d’affichage de 90 Hz, et une densité de 259 ppp. La tablette de la marque coréenne liée à l'offre Boulanger dispose également d'un processeur Exynos 1580, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'une batterie de 10090 mAh, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 2 To et du système d'exploitation mobile Android 15.

La partie APN de la tablette comprend une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 12 MP. Enfin, la connectivité de la Samsung Galaxy S10 FE+ inclut le Wi-Fi 6E, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS et un port USB Type-C.