Galaxy SmartTag : Samsung lancerait aussi un modèle “SmartTag+” plus premium

Samsung lancera ses Galaxy SmartTag en même temps que le Galaxy S21 le 14 janvier 2021. Une version “SmartTag+” plus premium serait également proposée. Parmi les fonctionnalités, ces traceurs proposeront Privacy ID, le chiffrement de bout en bout, et l'appairage simplifié avec les smartphones Galaxy.

L'année 2021 sera celle des traceurs d'objets ou ne sera pas. Ces appareils existent déjà depuis un certain temps – notamment chez Tile ou le français Wistiki. Mais on attend beaucoup de version de ces objets fabriqués directement par les constructeurs de smartphones.

Ainsi depuis quelques mois on s'attend à ce que Apple lance ses propres trackers, les AirTags. Mais Samsung devrait être le premier gros constructeur de smartphone à lancer les siens, baptisés SmartTags. On s'attend en effet à ce que Samsung lance ses trackers en même temps que les Galaxy S21 le 14 janvier 2021.

Galaxy SmartTag+ : une version plus premium du traceur connecté

Un rapport repris par 91 Mobiles révèle qu'il y aura deux variantes, baptisées SmartTag (EI-T5300) et SmarTag+ (EI-7300). La version “+” sera plus premium, sans que l'on sache pour l'heure exactement ce qui les différencient. Les SmartTag devraient proposer l'appairage simplifié avec les smartphones Samsung Galaxy.

On imagine un système semblable aux Galaxy Buds : il suffira d'approcher l'appareil pour qu'une notification s'affiche toute seule sur votre smartphone vous propose de l'appairer :

Tous ces trackers garantiront la sécurité de vos données de localisation grâce à Privacy ID et le chiffrement des données de bout en bout.

On imagine que la version SmartTag+ bénéficiera d'une ou deux fonctionnalités additionnelles, ou plus simplement d'une pile amovible si l'on se calque sur la segmentation retenue par Tile par exemple. 91 Mobile révèle par ailleurs que le SmartTag mesure 4 x 4 x 1 cm ce qui semble très gros et épais, mais nous verrons le 14 janvier si cela se confirme – et pèse 13 grammes.

L'appareil serait proposé dès 15 euros en Europe, ce qui correspond peu ou prou au prix des propositions concurrentes actuellement sur le marché. Reste à savoir en quoi ces nouveaux capteurs vont vraiment réinventer le genre…

Source : 91 Mobiles