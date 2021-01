CES 2021 : HP dévoile les Elite Wireless Earbuds, ses premiers écouteurs True Wireless

Le CES réserve toujours des petites surprises et celle du jour est signée HP. La marque a en effet présenté ses premiers écouteurs True Wireless : les Elite Wireless Earbuds. Ce nouveau produit est avant tout dédié au monde de l’entreprise.

Les écouteurs True Wireless ont la cote et toutes les sociétés tech commencent à sortir leur modèle. HP s’est également lancé sur le segment avec les Elite Wireless Earbuds. Il s’agit d’intra auriculaires sans fil qui se connectent en Bluetooth comme il en existe beaucoup. Il sont dédiés au monde de l’entreprise, ce qui fait leur particularité.

Le format ne change pas : nous avons toujours deux écouteurs sans fil ainsi qu’un boitier dans lequel les ranger et les recharger en même temps. Le design se veut sobre avec une robe noire passe partout. Idéal pour les meetings Zoom ou Teams, très utilisés en ce moment à cause de la pandémie.

Les Elite Wireless Earbuds sont vendus à 200 dollars

Les écouteurs adoptent des dimensions de 17 x 12 mm, ce qui est très petit pour ce genre de produit. Ils pèsent 8 grammes chacun. Ils sont équipés de haut-parleurs néodymes de 9,3 mm, mais aussi d’une suppression de bruit active, ce qui peut être très utile en conversation vidéo pour bien se concentrer sur ce que votre interlocuteur a à vous dire. Côté batterie, nous n’avons pas de chiffre concernant l’autonomie, mais le boitier dispose d’une charge rapide qui peut les recharger entièrement en deux heures. Il est possible de gagner 90 minutes d’utilisation en seulement 15 minutes de charge.

HP a indiqué que ses Elite Wireless Earbuds seront accompagnés par une application disponible sur Android, iOS, mais aussi Windows et Mac. Elle servira à la connexion, au calibrage du son et à la sélection de profil (bureau, salle de sport ou maison). En tapotant dessus, il sera possible de changer l’appareil sur lequel les écouteurs sont connectés grâce à Microsoft Swift Air. La date de sortie du produit est fixée pour avril 2021. Pour le prix, HP l’a fixé à 199 dollars. Celui-ci devrait bien entendu évoluer pour le marché Européen.

Ce ne sont pas les premiers écouteurs du constructeur, mais bien ses premiers True Wireless. Un marché de plus en plus disputé, qui a incité HP à se focaliser sur une utilisation professionnelle pour se démarquer.