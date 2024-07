Il va falloir faire vite pour s'offrir un lot de quatre Galaxy Smart Tag 2 ! Jusqu'à ce soir, le pack de trackers Samsung fait l'objet d'une offre intéressante à saisir sur le site Cdiscount. L'ensemble peut en effet être obtenu sous les 70 euros grâce à un code promo.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À l'occasion du match Espagne-France, rencontre comptant pour les demi-finales de l'Euro 2024 de football, Cdiscount en profite pour permettre à ses clients de bénéficier de 10 euros de réduction à partir de 79 euros d'achat sur le site marchand. Parmi les produits éligibles à l'opération, on peut trouver un lot de Galaxy Smart Tag 2 moins cher.

Affichés au prix de 93,34 euros au cours de ces trente derniers jours, les quatre trackers Samsung sont au tarif de 69,99 euros. La réduction de plus de 20 euros se fait grâce à une remise immédiate de près de 15 % et via le code 10DES79. Pour information, le coupon de réduction doit être saisi manuellement et la livraison peut se faire gratuitement en point relais.

Lancé en même temps que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, le Samsung Galaxy Smart Tag 2 se présente sous la forme d'un badge géolocalisable compact et facile à accrocher. Compatible avec les smartphones et les tablettes Samsung Galaxy fonctionnant sous Android 9.0 (ou supérieur), le tracker permet de chercher votre trousseau de clés, votre porte-feuille, votre valise ou bien encore votre sac. L'objet connecté dispose d'une possibilité de recherche via la réalité augmentée (AR Find), du mode perdu avec le marquage NFC, de la certification IP67 et d'une autonomie estimée à 500 jours.