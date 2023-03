Samsung : le tracker Galaxy SmartTag 2 sera lancé avec les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5

Samsung profitera de l'officialisation des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 pour proposer une nouvelle gamme d'accessoires connectés. La Galaxy SmartTag 2 est ainsi annoncée.

Samsung pourrait lancer ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, avec une nouvelle gamme d’objets connectés. Parmi ces derniers, figureront la deuxième itération du Galaxy SmartTag. Le géant coréen s’est lancé sur le marché des balises connectées en 2021. Le traqueur Bluetooth de la marque coréenne est loin d’être un succès commercial. Les testeurs lui reprochaient notamment son encombrement, et surtout, sa compatibilité limitée aux appareils Samsung.

Selon une source de Sam Mobile, un événement de présentation des smartphones et d’accessoires tels que le Galaxy SmartTag 2 se tiendra dans les six mois. La première version du traqué offre des fonctionnalités identiques à celles que l’on retrouve dans des balises connectées telles que les Tile et autres AirTag d’Apple. L’appareil asiatique a pour lui un design plus « fonctionnel », mais se limite aux appareils de l’écosystème SmartThings. De l’avis général, il n’a pas les arguments pour concurrencer l’hégémonie d’Apple dans le domaine des balises connectées. Cette nouvelle itération parviendra-t-elle à faire vaciller la firme à la pomme ?

Les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 seront accompagnés de la balise Galaxy SmartTag 2

Avec ses Galaxy SmartTag 2, Samsung se donne une deuxième chance de convaincre le public d’adopter son traqueur d’objet. Comment améliorer son produit, si ce n’est en l’ouvrant à tous les appareils Android, en augmentant sa portée de détection Bluetooth et en renforçant sa sécurité ? Aucun détail n’a encore transpiré concernant la fiche technique de la balise. Encore une fois, Samsung va la jouer collectif, puisque la Galaxy SmartTag 2 fera partie d’une gamme d’objets connectés. Elle sera accompagnée des écouteurs Galaxy Buds 3 et de la Galaxy Watch 6.

Samsung n’abandonne pas l’idée de se faire une place au soleil dans le secteur des objets connectés. La compagnie parviendra-t-elle à se démarquer ? Impossible de le dire pour l’heure. Cela dit, les appareils les plus attendus de cet événement ne seront pas les objets connectés de Samsung. Tous les regards seront surtout braqués sur les nouveaux smartphones pliants de la compagnie. il se dit ainsi que le Galaxy Z Flip 5 pourrait embarquer le plus grand écran externe du marché.

Source : Sam Mobile