Les matchs du Championnat d'Europe des nations 2024 de football (ou Euro 2024) pourront être suivis gratuitement à l'étranger. On vous explique comment regarder toutes les rencontres de la compétition, sans passer par un abonnement payant.

Quelques semaines seulement après la fin de la saison 2023-2024 des divers championnats européens de football, les meilleurs joueurs d'Europe vont se retrouver en Allemagne pour la 17e édition du Championnat d'Europe des nations. L'Euro 2024 va se tenir du 14 juin au 14 juillet prochains dans différents stades allemands et 51 matchs seront prévus au programme.

Plus de 25 matchs de l'Euro 2024 ne seront pas diffusés en France

En France, les groupes TF1 et M6 se sont mis d'accord pour retransmettre en clair 25 matchs de la compétition. En revanche, les 26 rencontres restantes n'ont toujours pas trouvé de diffuseur payant dans l'Hexagone. Voici la liste :

Hongrie-Suisse (Groupe A) le samedi 15 juin 2024 à 15h

Espagne-Croatie (Groupe B) le samedi 15 juin 2024 à 18h

Pologne-Pays-Bas (Groupe D) le dimanche 16 juin 2024 à 15h

Slovénie-Danemark (Groupe C) le dimanche 16 juin 2024 à 18h

Roumanie-Ukraine (Groupe E) le lundi 17 juin 2024 à 15h

Belgique-Slovaquie (Groupe E) le lundi 17 juin 2024 à 18h

Turquie-Géorgie (Groupe F) le mardi 18 juin 2024 à 18h

Croatie-Albanie (Groupe B) le mercredi 19 juin 2024 à 15h

Allemagne-Hongrie (Groupe A) le mercredi 19 juin 2024 à 18h

Écosse-Suisse (Groupe A) le mercredi 19 juin 2024 à 21h

Slovénie-Serbie (Groupe C) le jeudi 20 juin 2024 à 15h

Danemark-Angleterre (Groupe C) le jeudi 20 juin 2024 à 18h

Slovaquie-Ukraine (Groupe E) le vendredi 21 juin 2024 à 15h

Pologne-Autriche (Groupe D) le vendredi 21 juin 2024 à 18h

Turquie-Portugal (Groupe F) le samedi 22 juin 2024 à 15h

Géorgie-République Tchèque (Groupe F) le samedi 22 juin 2024 à 18h

Écosse-Hongrie (Groupe A) le dimanche 23 juin 2024 à 21h

Albanie-Espagne (Groupe C) le lundi 24 juin 2024 à 21h

Pays-Bas-Autriche (Groupe D) le mardi 25 juin 2024 à 18h

Danemark-Serbie (Groupe C) le mardi 25 juin 2024 à 21h

Slovaquie-Roumanie (Groupe E) le mercredi 26 juin 2024 à 18h

Ukraine-Belgique (Groupe E) le mercredi 26 juin 2024 à 18h

République Tchèque-Turquie (Groupe F) le mercredi 26 juin 2024 à 21h

Premier huitième de finale le samedi 29 juin 2024 à 18h

Deuxième huitième de finale le samedi 29 juin 2024 à 21h

Avant-dernier huitième de finale le mardi 2 juillet 2024 à 18h

Diffuseur payant de la compétition depuis 2012, beIN SPORTS est aux abonnés absents afin d'obtenir l'intégralité des droits de retransmission de cette édition 2024 de l'Euro de football. Si aucun groupe audiovisuel sportif en France ne se manifeste d'ici le début de la compétition, les fans de foot devront se tourner vers des chaînes étrangères pour voir les 26 matchs.

Où voir l'intégralité de l'Euro 2024 à l'étranger ?

Chez nos voisins européens, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie ou bien encore la Suisse diffusent intégralement l'Euro 2024 de football.

Pour regarder tous les matchs en Allemagne, il sera nécessaire de se rendre sur les chaînes ARD, RTL Germany et ZDF. En Belgique, la RTBF et VRT Belgium sont les diffuseurs de la compétition. De l'autre côté des Pyrénées, c'est le groupe TVE Spain qui a été choisi comme chaîne officielle pour retransmettre l'Euro. En Italie, les supporters devront aller sur la RAI. Enfin, le pays helvète proposera toutes les rencontres sur la chaîne RSI La 2, accessible depuis le site Web officiel ou directement sur l'application Play RSI d'Android.

Téléchargez l’application Play RSI sur le Play Store

Afin de voir les rencontres sur RSI La 2, il sera conseillé d'utiliser un VPN gratuit. On peut notamment penser à Windscribe qui permet de se connecter gratuitement sur des serveurs issus de plus de 10 pays, dont la Suisse. Le VPN en question qui est essentiellement disponible sur Android fournit 10 Go de données par mois et des connexions illimitées.

Enfin, si vous possédez une box tournant sous Android TV, il sera possible de caster les matchs de l'Euro 2024 sur l’écran de votre téléviseur en provenance de votre smartphone ou de votre tablette.