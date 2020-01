Galaxy S9 : Samsung déploie enfin la mise à jour Android 10, comment l’installer

Les Galaxy S9 et Galaxy S9+ passent enfin à Android 10 ! Samsung vient en effet de lancer le déploiement de la mise à jour, accompagnée de sa surcouche One UI 2.0, en Europe. D’après les témoignages, le firmware est d’ores et déjà disponible en Allemagne. On vous explique comment installer Android 10 dès que possible sur votre smartphone.

Finalement, Samsung est parvenu à tenir les promesses de son calendrier de son déploiement, rapportent nos confrères de SamMobile ce 28 janvier 2020. La firme sud-coréenne a en effet commencé à pousser Android 10 sur les Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus il y a quelques heures. Une précédente version du calendrier de déploiement assurait pourtant que la mise à jour ne serait pas disponible avant février.

Comme toujours, les dates de disponibilité de la mise à jour varient fortement d’un pays à l’autre. Le déploiement est en effet composé de plusieurs vagues successives. Selon les témoignages recueillis par SamMobile, le firmware est déjà disponible auprès d’une poignée d’utilisateurs résidents aux Etats-Unis ou en Allemagne. Quoi qu’il en soit, la mise à jour ne devrait donc pas tarder à débarquer en France.

Comment installer Android 10 sur votre Galaxy S9 ?

Pour le moment, Android 10 est disponible sur les smartphones ayant déjà installé Android 9 Pie. Dans un second, le firmware sera proposé sur les appareils qui tournent sous une version beta d’Android 10. Pour vérifier ci elle est déjà disponible sur votre Galaxy S9 ou S9 Plus, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre Galaxy S9

Avant d’installer cette mise à jour majeure, on vous conseille de vous assurer que votre téléphone dispose d’au moins 50% de batterie restante. De plus, on vous encourage à sauvegarder le contenu de votre terminal avant de lancer l’installation. Au vu des habitudes de la firme, Android 10 sera disponible sur tous les Galaxy S9 d’ici la fin du mois de février. Samsung s’attèlera alors à déployer la mise à jour sur ses smartphones milieu de gamme, dont le Galaxy A80, Galaxy A40 ou le Galaxy A70. Avez-vous déjà pu installer la mise à jour One UI 2.0 ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : SamMobile