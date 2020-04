Galaxy S21 : il pourrait cacher le capteur selfie sous l’écran

Le Galaxy 21 (ou Galaxy 30) serait le premier smartphone Samsung à embarquer un capteur selfie caché sous l’écran. Une technologie qu’ont déjà montré les constructeurs Oppo et Xiaomi. Cela permettrait à Samsung de proposer un design enfin 100% borderless.

Le leaker Ice Universe explique que le Galaxy S21 pourrait être le premier smartphone de Samsung à embarquer un capteur selfie sous l’écran. Le constructeur serait en train d’étudier la faisabilité d’une telle intégration. Si cela se confirme cela sent très bon, vu que Samsung a récemment aussi déposé un brevet pour créer un smartphone aux bords incurvés sur les quatre côtés.

De quoi enfin mettre un terme aux bordures, encoche et autres poinçons pour une surface avant à 100% occupée par l’écran. La technologie des capteurs photo sous l’écran n’es pas tout à fait inédite. Xiaomi et Oppo on fait la démo de la technologie sur des prototypes. L’inclusion du dispositif contraint néanmoins pour l’instant à faire des compromis inacceptables.

Le placement du capteur sous l’écran a en effet tendance, pour l’instant, à réduire la qualité des images. L’écran proprement dit réduit la quantité de lumière qui atteint le capteur, ce qui signifie de mauvaises performances dès que la luminosité baisse un peu. Et ce n’est pas le seul problème, dans l’état d’avancement actuel de la technologie.

Les pixels au-dessus du capteur sont en effet différents de ceux du reste de l’écran. Ils sont plus petits, plus espacés. Cela a pour conséquence de rendre le capteur sous l’écran légèrement visible par transparence. Un peu comme les tout premiers capteurs d'empreintes sous l’écran qui étaient visibles au travers de la dalle sous certains angles, ou lorsque l’écran était éteint.

Pour autant, Samsung Display est leader dans les écrans OLED pour smartphones. On peut donc s’attendre à ce que le constructeur trouve la solution pour proposer ce dispositif tout en améliorant son intégration. Pour vous donner une idée de ce que cela donne, on vous propose de revoir cette vidéo mise en ligne par le constructeur Oppo lors de la présentation de la technologie.

