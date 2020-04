Galaxy S7 et S7 Edge : Samsung arrête les mises à jour, ils sont officiellement obsolètes

Les Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge sont désormais obsolètes. Quatre ans après leur sortie sur le marché, Samsung a cessé de déployer des mises jour de sécurité sur les deux smartphones. Comme prévu, les flagships phares de 2016 sont finalement arrivés au bout du support logiciel garanti par la marque.

Samsung vient de retirer les Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge de la liste des smartphones qui reçoivent encore des mises à jour de sécurité. Pour rappel, les deux smartphones étaient déjà privés de mises à jour mensuelles depuis le mois d’avril 2019. Depuis, Samsung ne proposait des correctifs de sécurité que tous les trois mois afin de combler des failles repérées par Google.

4 ans de support logiciel et 2 mises à jour majeures d’Android : Samsung tient ses promesses

Les deux appareils étaient pourtant déjà arrivés au terme du support logiciel de 3 ans promis par Samsung. Le constructeur a donc offert un an de support supplémentaire aux Galaxy S7. Cette extension inattendue est révolue depuis peu. Une ultime mise à jour OTA a en effet été déployée en mars dernier. Le firmware contenait le patch de sécurité Android du mois de mars 2020.

Privés de correctifs, les deux téléphones seront davantage à la merci des pirates dans les années à venir. En effet, ils ne recevront plus de patch de sécurité pour les failles d’Android et de la surcouche Samsung qui seraient découvertes à l’avenir. De plus, les utilisateurs n’ont pas d’autres choix que de se tourner vers un nouveau smartphone ou vers les ROM personnalisées, pour continuer à profiter d’un smartphone 100% sécurisé.

Néanmoins, on soulignera que Samsung a largement tenu ses promesses. La firme a en effet offert 4 ans de support et deux mises à jour majeures (Android 7.0 Nougat et Android 8.0 Oreo). A leur sortie, les Galaxy S7 tournaient en effet sous Android 6.0 Marshmallow. Utilisez-vous encore un S7 au quotidien ? On attend votre avis dans les commentaires.