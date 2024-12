Galaxy S25 : voici la date de sortie des smartphones Samsung selon ce leaker

Un leaker fiable persiste et signe en confirmant ce qui selon lui sera la date de sortie des Galaxy S25 de Samsung. Une chose est sûre, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de mettre la main dessus.

À quelques semaines de leur présentation officielle, les Galaxy S25 de Samsung font de plus en plus parler d'eux. Ils ont évidemment déjà été dévoilé sous tous les angles ou presque grâce aux nombreux leakers d'Internet. On sait par exemple que le Galaxy S25 Ultra va adopter un design très différent de son prédécesseur. Pendant que le débat continue de faire rage pour savoir si “c'était mieux avant”, les potentiels acheteurs français se demandent s'ils auront droit au processeur Snapdragon 8 Elite ou non.

Au-delà de l'apparence et de la fiche technique, la question du prix revient souvent elle aussi. Pour le moment, difficile de donner un tarif exact. Tout au plus sait-on qu'il faut s'attendre à une hausse par rapport à ceux des Galxy S24. Et quid de la date de sortie alors ? Si certains avancent la date du 5 janvier 2025, qui tombe un dimanche, d'autres restent plus dans les clous de ce qu'a l'habitude de faire Samsung. C'est le cas du leaker Abhishek Yadav.

Voici quand pourraient sortir les Galaxy S25 de Samsung

Le mois dernier, une fuite parlait d'une sortie des Galaxy 25 le 22 janvier 2025. Ou le 23 janvier dans certains pays avec le décalage horaire. Abhishek Yadav est visiblement d'accord puisqu'il écrit sur X (Twitter) un laconique : “Série Samsung Galaxy S25 – 22 Jan“, soit un mercredi. Très plausible, les Galaxy S24 sont sortis le 17 janvier cette année à titre de comparaison.

Nous serions donc à environ 1 mois et demi de découvrir la nouvelle génération des haut de gamme du constructeur sud-coréen. En plus des habituels modèles standard, S25+ et S25 Ultra, le possible Galaxy S25 Slim est aussi attendu au tournant. S'il devrait bien sortir en France, le smartphone ne sera probablement pas présenté en même temps que ses grands frères. La plupart des sources s'accordent sur avril 2025.