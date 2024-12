Galaxy S25 Ultra : les différentes configurations de stockage dévoilées en avance

De nouvelles informations concernant le prochain fleuron de Samsung viennent d'émerger. Le Galaxy S25 Ultra, dont le lancement est prévu pour début 2025, proposera trois configurations différentes en termes de mémoire vive et de stockage.

Selon le leaker réputé Jukanlosreve, Samsung s'apprête à faire son grand retour vers les 16 Go de RAM, une caractéristique abandonnée depuis le S21 Ultra. Cette décision pourrait être motivée par l'intégration de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle embarquée, mais aussi par la concurrence qui a opté pour de telles configurations sur leurs modèles les plus haut de gamme.

Les trois variantes proposées seront les suivantes : une version de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, suivie de deux modèles plus puissants embarquant 16 Go de RAM, couplés respectivement à 512 Go et 1 To de stockage.

Samsung augmente la quantité de mémoire vive dans ses smartphones

Cette augmentation de la mémoire vive n'est pas anodine. Elle fait écho à la stratégie d'Apple qui a récemment augmenté la RAM de son iPhone 16 à 8 Go, citant les exigences de ses fonctionnalités d'IA comme justification. Une page One UI 7 accidentellement mise en ligne sur le site de Samsung laissait d'ailleurs entrevoir l'importance croissante de l'IA dans leur écosystème.

Cependant, la présence de 12 Go de RAM sur le modèle de base soulève des questions. Cette configuration pourrait limiter certaines fonctionnalités d'IA ou suggérer que l'augmentation de la RAM répond à d'autres besoins.

Pour le reste, le S25 Ultra semble suivre les traces de son prédécesseur. Les principales évolutions concerneraient l'intégration du processeur Snapdragon 8 Elite, tandis que la batterie et l'écran resteraient inchangés. Les fuites suggèrent également un design plus arrondi, abandonnant les bords tranchants caractéristiques de la série.

Si ces informations se confirment, Samsung pourrait, comme Apple, proposer une génération aux évolutions modestes, misant principalement sur les capacités d'IA plutôt que sur des améliorations matérielles majeures.

Le lancement de la série Galaxy S25 est attendu pour janvier prochain, avec le Snapdragon 8 Elite équipant l'ensemble de la gamme. Les prochaines semaines nous en diront certainement plus sur les innovations exactes que Samsung nous réserve.