Le Galaxy S25 Ultra se dévoile en vidéo, son design se confirme et continue de diviser les internautes

Une vidéo d'un smartphone présenté comme le futur Galaxy S25 Ultra circule sur Internet. On peut y voir l'une des différences de design majeure avec son prédécesseur et ça ne plaît pas à tout le monde.

La sortie de la prochaine série de smartphones Samsung haut de gamme se rapproche à grands pas. Attendus plus tôt que d'habitude début 2025, les rumeurs et autres leaks concernant les Galaxy S25 affluent sur la Toile sans discontinuer depuis plusieurs mois, comme c'est l'usage. Grâce à ces indiscrétions, on peut déjà se faire une idée très précise des futurs mobiles. Au niveau de la fiche technique, le doute subsiste encore quant à la présence ou non du processeur Snapdragon 8 Elite en Europe.

Pour ce qui est du design en revanche, les photos et autres maquettes ne laissent pas de place à l'approximation, surtout pour le Galaxy S25 Ultra. Probablement pour marquer la différence avec son prédécesseur, le constructeur coréen a choisi d'abandonner les coins carrés propres au Galaxy S24 Ultra au profit d'extrémités arrondies. Une décision à laquelle tout le monde n'adhère pas, surtout qu'à part ça, les changements de design sont quasi-inexistants. Une vidéo postée sur Reddit permet de s'en rendre compte.

Le design du Galaxy S25 Ultra se précise en vidéo et il ne fait pas l'unanimité

Postée par un utilisateur ayant créé son compte pour l'occasion et désormais supprimé, la vidéo, ou plutôt le GIF, montre la moitié supérieure du Galaxy S25 Ultra. On y voit bien l'arrondi de ses coins, mais surtout à quel point il ressemble au modèle de 2024 pour le reste. L'internaute a d'ailleurs ironiquement nommé son sujet “Définitivement le S24 Ultra“. Dans les commentaires, on peut lire des retours enthousiastes comme “Honnêtement, j'adore. Ça a l’air très professionnel et chic. En fait, je déteste le design de mon S24U“.

Lire aussi – Vous risquez de payer plus cher pour les Galaxy S25, et le modèle Ultra est particulièrement concerné

D'autres ont un avis radicalement différent : “Le S24 Ultra est plus beau que le S25 Ultra. Le S25 Ultra ressemble à un téléphone poubelle à 50 $“. Si vous partagez cet avis, n'espérez pas que la silhouette du S25 Ultra change d'ici sa sortie, le célèbre leaker Ice Universe a confirmé que le GIF montrait bien le prochain haut de gamme de Samsung. Plus qu'à attendre de l'avoir en main en janvier.