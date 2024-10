Envie de légèreté ? Le Galaxy S25 Slim de Samsung arrive pour rivaliser avec l’iPhone 17

Samsung travaille sur une version Slim de son prochain Galaxy S25 pour concurrencer l’iPhone 17 attendu l’année prochaine dans un format extra-fin. Ce modèle spécial serait proposé en quantité limitée et pourrait être intégré durablement si l’accueil est favorable.

La course à la finesse s’accélère entre les géants de la tech. Alors qu’Apple projette de lancer un iPhone 17 ultra-mince, Samsung travaille sur une version “Slim” pour sa série Galaxy S25. Conçue pour séduire les amateurs de smartphones légers et au design épuré, cette version viendrait compléter la gamme S25 standard, composée du Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra.

Selon ETNews, le Galaxy S25 Slim pourrait être lancé en avril, quelques mois après les modèles standards, et serait produit en quantité limitée pour tester l’intérêt du public. Avec ce modèle ultra-fin, Samsung tenterait de concurrencer directement l’iPhone 17 Slim, qui devrait intégrer un écran de 6,55 pouces et une finition en aluminium. Le S25 Slim pourrait ainsi marquer un retour au minimalisme tout en offrant des caractéristiques premium, comme celles attendues pour les autres S25.

Samsung adopte un design fin et léger avec le Galaxy S25 Slim

La série Galaxy S25 standard devrait elle aussi se renouveler avec des améliorations notables. Le Galaxy S25 et le S25+ conserveraient une structure en aluminium, mais le S25 Ultra utiliserait un châssis en titane pour un design plus robuste et léger. Ce dernier bénéficiera aussi d’une refonte avec des coins arrondis et des bords plus fins, rompant avec l'esthétique plus massive des générations précédentes. En matière de performances, les trois modèles seraient équipés d’une puce Snapdragon 8 Gen 4, ou 8 Elite, assurant une puissance accrue et une consommation optimisée.

Samsung pourrait ainsi intégrer ce design “Slim” dans sa gamme future si l’accueil des utilisateurs est positif, à l’instar de l’iPhone 17 Slim qui devrait remplacer l’iPhone 17 Plus. Cette édition spéciale viendrait compléter la gamme Galaxy S25, dont la date de lancement pourrait être avancée en janvier 2025 pour devancer la concurrence au Mobile World Congress. Le Galaxy S25 Slim, en cas de succès, pourrait influencer le design de la prochaine série Galaxy S26 et devenir une référence pour les smartphones fins et performants.