Galaxy S25 : les capteurs photo devraient être bien meilleurs, voici pourquoi

Samsung pourrait corriger l'un des défauts de ses Galaxy S : la partie photo, qui bien que de qualité, est loin du niveau de la concurrence. Un rapport indique un possible changement important concernant les capteurs des futurs Galaxy S25.

Cela va faire bientôt 15 ans que nous sommes habitués à ce rendez-vous annuel. Depuis 2010 et sa première itération, Samsung sort chaque année un nouveau Galaxy S, et même une nouvelle série de Galaxy S depuis le 5 et sa version Mini. Actuellement, les Galaxy S24 sont les plus récents, mais fatalement, ils seront remplacés par les Galaxy S25 en janvier 2025, probablement. Au fil du temps, Samsung tente de nouvelles approches, tant au niveau du design que de la fiche technique de ses smartphones.

Il y a cependant un point sur lequel on observe une certaine stagnation : les performances en photo. Elles sont loin d'être mauvaises, mais si l'on regarde le classement de DXOMARK, référence en la matière, le Galaxy S24 Ultra est 19e seulement, loin derrière les deux 1ers exæquo que sont le Huawei Mate 60 Pro+ et le Oppo Find X7 Ultra, tout récemment ajouté à la liste. La faute à un capteur photo vieillissant. Les Galaxy S24 et S24 Plus utilisent le GN3 de Samsung et il n'est pas si différent de l'ISOCELL GN5 présent dans le Galaxy S22. Cela pourrait changer.

Les Galaxy S25 devraient grandement améliorer leur partie photo

Un rapport de Etnews indique que Samsung pourrait en partie se passer de ses capteurs maison et intégrer ceux d'une autre entreprise dans ses futurs Galaxy S25. Le fabricant en question étant Sony, leader mondial sur ce marché. En effet, la firme japonaise est en train de délocaliser une partie de sa production de capteurs photo mobiles en Corée du Sud, où se trouve Samsung.

Il n'est pas dit explicitement que le gérant coréen va équiper ses smartphones de capteurs photo Sony, mais une source proche du dossier estime que c'est très probable. “La division MX de Samsung encourage la concurrence en mélangeant les capteurs d'image fabriqués par sa division System LSI avec les produits Sony dans les smartphones“. La puce en question serait même plus performante que les modèles actuels grâce à un nouveau processus améliorant sa qualité. Il est bien sûr trop tôt pour affirmer quoi que ce soit avec certitude, mais ces indices sont encourageants.