Galaxy S25 Edge : plus que quelques jours pour l’acheter à prix réduit !

Samsung propose une série de réductions et des cadeaux offerts pour le lancement du Galaxy S25 Edge, son nouveau smartphone qui se veut différent des autres. Vous pouvez profiter d'une remise immédiate de près de 450 €, mais ce n'est pas tout.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En précommande depuis quelques jours, le Galaxy S25 Edge sera officiellement disponible le 26 mai 2025. Pour le lancement du nouveau smartphone ultra-slim de Samsung, la marque propose une série de réductions sur son site internet, avec des cadeaux en bonus. L'offre se termine dans quelques jours.

Galaxy S25 Edge : ce qu'il faut savoir sur l'offre de lancement

Le Galaxy S25 Edge coûte moins cher que le S25 Ultra. Avec un prix de lancement de 1 252 € pour la version de base, il représente ainsi une alternative plus abordable, surtout avec l'offre de lancement en cours qui fait baisser son prix jusqu'à 928 €. C'est encore moins que celui des Galaxy S25 et S25+ à capacité de stockage équivalent.

Les réductions accordées par Samsung sont nombreuses. On vous en fait le résumé ci-dessous :

La version 512 Go du Galaxy S25 Edge est au même prix que celle de 256 Go, soit 120 € de remise immédiate

150 € de remise immédiate avec le code promo MYEDGE + Galaxy Buds 3 offerts (d'une valeur de 150 €)

+ Galaxy Buds 3 offerts (d'une valeur de 150 €) 5% de remise en payant avec Samsung Pay

10% de remise supplémentaire en cliquant sur le lien ci-dessous après avoir installé l'application Samsung Shop

en cliquant sur le lien ci-dessous après avoir installé l'application Samsung Shop Économisez jusqu'à 615 € pour la reprise d'un ancien smartphone

Jusqu'à 20% de remise sur les produits de la gamme Samsung Galaxy en les ajoutant au panier

30% de remise sur les coques et protections d'écran du Galaxy S25 Edge

30% de remise sur l'assurance Samsung Care+, avec 3 mois offerts

Gemini Advanded + 2 To de stockage Cloud offerts pendant 6 mois.

Ces différentes offres se terminent le 29 mai 2025. En les appliquant, vous bénéficiez d'une réduction immédiate de 444 € sur le Galaxy S25 Edge. Le smartphone vous revient en effet à 928 € au lieu de 1372 €.

Notez que ce prix peut descendre encore plus bas au cas où vous auriez un ancien appareil à faire reprendre. Samsung propose en effet jusqu'à 615 € pour la reprise d'un téléphone.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Quels sont les atouts du Galaxy S25 Edge ?

Pourquoi un Galaxy S25 Edge ? C'est une question que vous vous posez sans doute, car c'est la première fois depuis le Galaxy S7 Edge que Samsung propose un smartphone portant un tel nom. Le contexte n'est plus le même et Edge symbolise ici la finesse du nouveau modèle. Le S25 Edge est épais de seulement 5,8 mm. Pour sa taille d'écran (6,7 pouces), aucun smartphone Samsung n'a été aussi fin et léger avant lui.

Pour le reste, on reste sur des caractéristiques proches de celles des autres Galax S25 de cette année. On y retrouve ainsi une puce Snapdragon 8 Elite épaulé par 12 Go de RAM. La partie photo quant à elle est composée de deux capteurs : un grand-angle de 200 MP et ultra grand-angle de 12 MP pour des prises de qualité.

Nous vous invitons à lire notre test complet du Galaxy S25 Edge qui vient tout juste de sortir afin d'en apprendre plus sur le nouveau smartphone Samsung.