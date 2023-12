Samsung travaille sur un smartphone Ultra plus petit pour rivaliser avec les iPhone Pro d’Apple

Cela fait des années maintenant que les séries Galaxy S sont composés de trois smartphones haut de gamme, tous avec des tailles différentes, mais Samsung songerait à modifier cette stratégie pour mieux rivaliser avec Apple.

Alors que Samsung s'apprête à dévoiler sa gamme de smartphones phares de nouvelle génération, les Galaxy S24, des spéculations sur les futurs appareils circulent déjà. Une rumeur intrigante en provenance de Corée du Sud suggère que Samsung réfléchit à l'idée d'introduire un mini Galaxy S Ultra pour concurrencer directement les modèles iPhone Pro d'Apple.

En effet, Samsung viserait à trouver un équilibre entre un facteur de forme plus petit et des spécifications haut de gamme, en présentant une alternative viable à l'iPhone 15 Pro d'Apple avec son écran de 6,1 pouces. La stratégie consiste donc à incorporer des fonctionnalités et composants haut de gamme dans un design plus compact, exactement comme le fait Apple.

Samsung pourrait bientôt lancer deux Galaxy S Ultra

Le rapport fait état d’un changement global dans la série qui succèdera aux Galaxy S25, c’est-à-dire que Samsung songerait à introduire une refonte significative du design à partir du Galaxy S26. Il faudrait donc attendre encore quelques années avant de voir ce nouveau smartphone arriver sur le marché.

Pour l’instant, les fans de Samsung en quête de petits smartphones doivent se contenter du Galaxy S23 et son écran de 6,1 pouces. Si ce dernier est aussi compact que l’iPhone 15 Pro d’Apple, il est beaucoup moins performant que ce dernier, et c’est ça que Samsung entendrait bien corriger avec un futur flagship compact.

En outre, on apprend que Samsung travaillerait sur un téléphone Galaxy Z Fold plus abordable, des rapports suggérant l'existence de deux prototypes. L'un de ces prototypes élimine complètement l'écran externe, tandis que l'autre incorpore un écran de couverture plus petit. Si ces prototypes se matérialisent en produits, un téléphone Galaxy Z Fold moins cher pourrait entrer sur le marché, modifiant potentiellement aussi la stratégie de Samsung pour la série Galaxy Z Flip. Cela fait d’ailleurs écho à d’autres rapports, qui laissaient eux aussi entendre que Samsung travaillait sur des smartphones pliables deux fois moins chers que les modèles actuels.