Galaxy S24 Ultra : Samsung devrait changer le zoom de son smartphone

Samsung s'apprête à modifier de manière significative les capacités de zoom de son prochain smartphone phare, le Galaxy S24 Ultra, si l’on en croit un nouveau rapport de GalaxyClub.

Selon un rapport de GalaxyClub, la société va introduire une caméra offrant un zoom optique 5x, remplaçant le téléobjectif 3x que l'on trouvait dans les modèles précédents. Pour rappel, le Galaxy S20 Ultra a marqué la première incursion de Samsung dans le domaine des caméras à zoom longue portée, avec un téléobjectif de 48MP doté d'un zoom optique 4x et d'un impressionnant zoom numérique 100x connu sous le nom de “Space Zoom”.

Les modèles suivants, tels que le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy S21 Ultra, ont apporté des ajustements à la résolution du téléobjectif et aux capacités du zoom optique. Le Galaxy S21 Ultra, par exemple, était équipé de deux caméras téléobjectif de 10MP avec un zoom 3x et 10x, et les smartphones les plus récents en ont tous hérité. Toutefois, il semble que Samsung soit désormais prêt à apporter le changement le plus important à ses appareils photo à zoom au cours des trois dernières années.

Samsung va introduire un téléobjectif 5X dans son Galaxy S24 Ultra

Bien que des rumeurs aient circulé sur la possibilité pour Samsung d'expérimenter des objectifs à zoom continu, il semble que la société continuera à utiliser une combinaison avec un téléobjectif et un périscope pour le Galaxy S24 Ultra. La résolution spécifique de ces téléobjectifs n'a pas encore été révélée, mais de nouvelles informations devraient apparaître à l'approche du lancement du Galaxy S24 Ultra, qui devrait avoir lieu au début de l'année 2024.

Outre les mises à jour des appareils photo, les rapports suggèrent que le Galaxy S24 Ultra conservera un capteur de 200 MP pour son appareil photo principal. Samsung devrait également proposer davantage de RAM et d'options de stockage pour les variantes de base du Galaxy S24.

Un autre changement potentiel pour la série Galaxy S24 est la réintroduction des puces Exynos de Samsung, qui étaient absentes des modèles de cette année. Le prochain chipset Exynos 2400, dont on dit qu'il sera doté d'un GPU AMD amélioré et quatre fois plus performant, serait en cours de développement. En outre, la série Galaxy S24 pourrait être le premier smartphone de Samsung à être livré avec Android 14.