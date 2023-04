Galaxy S24 Ultra : Samsung supprimerait une des caméras de son smartphone haut de gamme

Une nouvelle fuite prétend que Samsung pourrait bien supprimer l’un des capteurs photo de son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra. Il pourrait s’agir d’une bonne nouvelle, on vous explique pourquoi.

D’après plusieurs leakers sur Twitter, les premiers prototypes du Galaxy S24 Ultra vont bientôt voir le jour pour une production prévue à l’automne, et les plans de Samsung seraient actuellement d’abandonner une des quatre caméras du Galaxy S24 Ultra. Pour rappel, le Galaxy S23 Ultra utilise un capteur principal de 200 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X ainsi qu’un périscope de 10 MP offrant un zoom optique 10X.

Selon @Tech_Reve, sur son Galaxy S24 Ultra, Samsung souhaiterait retirer le téléobjectif 3X. Cela signifierait que le smartphone haut de gamme n’utiliserait plus que 3 caméras au dos. Pour compenser cela, le périscope offrirait un zoom variable de 3X à 10X. Un autre leaker, @RGcloudS, prétend lui que le Galaxy S24 Ultra sera capable de zoomer optiquement à trois longueurs focales différentes équivalentes à 4X, 7X et 10X, ou bien à 5X, 10X et 15X suivant ce que Samsung choisit pour le modèle final.

Samsung retirera un des capteurs photo de son Galaxy S24 Ultra

Le retrait d’un des capteurs photo du Galaxy S24 Ultra pourrait bien être une bonne nouvelle, surtout si Samsung utilise un périscope capable de remplacer les capacités du téléobjectif. Cela permettrait au Galaxy S24 Ultra de gagner de la place à l’intérieur du smartphone.

Samsung pourrait utiliser ce gain de place pour utiliser de plus gros capteurs photo. Cela lui permettrait de s’aligner avec les différents constructeurs chinois, qui utilisent déjà pour la plupart une configuration à trois grosses caméras.

Samsung pourrait également choisir d’utiliser cet espace pour loger une plus grande batterie dans son smartphone, et donc augmenter l’autonomie de l’appareil. De 5000 mAh, il serait alors possible de passer aux alentours de 5500 mAh. Il serait également possible pour le géant coréen de permettre à sa batterie de se recharger plus rapidement en la coupant en deux, comme le font déjà d’autres fabricants. Cela fait plusieurs années que Samsung est bloqué à 45W de puissance maximal, tandis que ses concurrents Android sont tous compatibles avec la recharge rapide 100W (ou plus).