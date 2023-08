Galaxy S24 Ultra : ce concept dévoile le design du smartphone, faut-il y croire ?

Il y a quelques jours, un Youtubeur a dévoilé une vidéo prétendant présenter le design du prochain Galaxy S24 Ultra de Samsung. Cependant, celle-ci présente de nombreuses incohérences avec les différents rapports précédents.

Dans sa dernière vidéo YouTube, 4RMD dévoile ce qu’il prétend être le design du Galaxy S24 Ultra, ainsi que de nombreux éléments de la fiche technique du smartphone. Les vidéos de ce type sont monnaie courante avant la sortie d’un nouvel appareil, mais c’est aussi l’occasion de rappeler qu’elles ne sont généralement en rien annonciatrices de ce à quoi va vraiment ressembler le smartphone en question.

En effet, la plupart des designers s’en donnent généralement à cœur joie pour fabriquer des rendus 3D ce qu’ils attendent d’un nouvel appareil, sans pour autant suivre scrupuleusement les informations dévoilées par les différents leakers. C’est notamment le cas ici, puisqu’il est tout bonnement impossible que le Galaxy S24 Ultra ressemble bien à cela, ou que la fiche technique annoncée s’avère correcte.

Le Galaxy S24 Ultra n’aura pas de caméra sous l’écran

Cela fait plusieurs mois maintenant que les informations au sujet du Galaxy S24 Ultra arrivent au compte-goutte, mais on a désormais une bonne idée de ce qu’il faut attendre du smartphone.

Contrairement à ce qu’annonce 4RMD, le Galaxy S24 Ultra n’optera pas pour un écran de 6,9 pouces ni pour un rafraichissement de 144 Hz, et encore moins pour une caméra sous l’écran. D’après les informations les plus récentes d’Ice Universe, le smartphone utilisera bien un nouvel écran amélioré OLED LTPO M13, mais il n’apportera que des améliorations au niveau de sa luminosité ou encore de ses couleurs.

Il conservera la même taille de 6,8 pouces et la fréquence de 120 Hz de la génération précédente, et pourrait même s’aplatir légèrement. S’il s’agit d’une bonne nouvelle pour ceux qui n’aiment pas les écrans incurvés, cela entrainera aussi vraisemblablement une augmentation des bordures latérales.

Pourtant, le Galaxy S24 Ultra fait déjà partie des mauvais élèves en matière de ratio écran/corps, et cela ne risque pas de s’améliorer en fin d’année avec l’arrivée des iPhone 15 Pro et Xiaomi 14, qui promettent tous deux de supprimer encore davantage les bordures noires autour de la dalle. On ne retrouvera pas non plus de caméra sous l’écran, contrairement au Galaxy Z Fold 5, Samsung n’apportant aucun changement à la caméra selfie de ses smartphones.

On sait déjà à quoi s’attendre avec le Galaxy S24 Ultra de Samsung

Pour ce qui est de la batterie du smartphone, 4RMD prétend qu’il sera équipé d’un accumulateur de 5500 mAh, mais on sait encore une fois que cela ne sera pas le cas. Samsung aurait déjà fait certifier une batterie de 4855 mAh pour son Galaxy S24 Ultra, ce qui se traduira par une capacité de 5000 mAh sur sa fiche technique.

Au niveau de la partie photo, Samsung va bien modifier le capteur téléobjectif 3X de son smartphone pour un nouveau modèle de 50 MP, mais les autres caméras devraient rester presque identiques à la génération précédente. On aurait toujours droit au capteur principal HP2 de 200 MP, d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi que d’un capteur périscope de 10 MP offrant un zoom optique 10X, et non 12X comme le prétend la vidéo.

Le Galaxy S24 Ultra devrait néanmoins être plus performant que son prédécesseur grâce à l’arrivée de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3. Celle-ci utilisera le même procédé de gravure en 4 nm que la génération précédente, mais devrait réarranger ses cœurs et augmenter leurs fréquences pour devenir encore plus performante.

Cette année encore, vous l’aurez compris, Samsung préparerait une amélioration timide de son smartphone haut de gamme. Alors que l’iPhone 15 Pro promet déjà d’avoir droit au plus grand nombre de changements depuis maintenant de nombreuses générations, Samsung semble se contenter d’améliorer sa formule, sans pour autant apporter une révolution à son smartphone.