Galaxy S24 : la batterie des modèles Plus et Ultra sera meilleure, mais l’amélioration est timide

Les Galaxy S24 de Samsung arrivent début 2024, et on commence à se faire une idée plus précise de leur fiche technique. Après le processeur, c'est au tour de la batterie des modèles Plus et Ultra de se dévoiler.

On n'attend pas les Galaxy S24 de Samsung avant janvier/février 2024, mais on commence déjà à voir fleurir les informations sur leur fiche technique. On est quasiment sûr que le processeur sera un Snapdragon 8 Gen 3, du moins aux États-Unis. En Europe, on risque de devoir se contenter d'une puce Exynos. Au fil des rumeurs et des rapports, on commençait à craindre des améliorations timides, comme par exemple sur le capteur selfie du S24. Il semblerait que la tendance se confirme au niveau de la batterie des modèles Plus et Ultra.

Elles ont obtenues leur certification TÜV, qui vérifie entre autres qu'un produit respecte les normes de sécurité des pays dans lequel il sera vendu. Grâce aux fiches les concernant dans la base de données, on apprend ainsi que la batterie du Galaxy S24 Plus serait de 4755 mAh et celle du S24 Ultra de 4855 mAh. Précision importante : ce ne sera pas la capacité affichée une fois les smartphones en vente. Elles seront à ce moment-là plus élevées.

Les batteries des Galaxy S24 Plus et Ultra seraient légèrement meilleures que celles des S23

Pour le Galaxy S24 Plus, 4755 mAh se traduira sûrement par 4900 ou 5000 mAh. C'est donc une amélioration par rapport au Galaxy S23 Plus, qui embarque une batterie de 4700 mAh. Même chose du côté du S24 Ultra. Il devrait se voir attribuer une capacité de 5100 mAh, contre 5000 mAh pour le S23 Ultra. Sur le papier, le S24 Plus profite le mieux du passage à la génération suivante, mais dans les deux cas, le gain est plutôt timide.

Heureusement, la capacité de la batterie ne fait pas tout. On attend aussi de voir quelles seront les normes de charge rapide adoptées par le nouveaux modèles de Samsung. La partie logicielle n'est pas en reste non plus. Des paramètres spécifiques peuvent participer à allonger l'autonomie des smartphones, comme cette option méconnue à activer sur les Galaxy S23.

Source : Nashville Chatter