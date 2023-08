Le Samsung Galaxy 24 Ultra sera doté d’une meilleure caméra pour les photos de loin

Samsung songerait à apporter des changements à la configuration photo de son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra, en utilisant une caméra avec plus de mégapixels que la génération précédente.

Le Galaxy S23 Ultra a marqué l’introduction d’une nouvelle caméra principale de 200 MP, qui restera identique pendant plusieurs années. Cependant, le smartphone n’avait apporté aucun changement aussi important aux autres capteurs par rapport à la génération précédente. Cela devrait changer avec le prochain Galaxy S24 Ultra qui sera lancé au début de l’année prochaine.

En effet, selon le célèbre leaker Ice Universe, Samsung aurait décidé d’utiliser un capteur de 50 MP dans son smartphone haut de gamme de 2024, pour remplacer l’actuel téléobjectif de 10 MP. D’ailleurs, il n’est pas impossible que Samsung profite de ce changement pour changer le zoom de son smartphone en offrant une nouvelle longueur focale.

Le zoom du Galaxy S24 Ultra va devenir plus performant

En remplaçant l’ancien capteur de 10 MP par un capteur de 50 MP, Samsung devrait permettre au Galaxy S24 Ultra de capturer des clichés avec plus de détails avec le téléobjectif. Vos portraits et photo de sujets éloignés pourraient donc être plus nettes et précises que jamais, mais ce n’est pas tout.

Il faut garder à l’esprit qu’ajouter des mégapixels n’est pas toujours synonyme de performances photo en hausse. En effet, le plus important est souvent la taille du capteur lui-même, qui lui permettra ou non de capturer beaucoup de lumière.

L’actuel capteur de 10 MP du Galaxy S23 Ultra ne mesure que 1/3.52, donc il s’agit finalement d’un très petit capteur. Bien que l’on ne connaisse pas encore sa référence exacte, il y a fort à parier que la prochaine caméra de 50 MP sera bien plus grande, et permettra alors de récolter plus de lumière lors de la prise des clichés. Cela améliorera notamment la qualité des clichés dans des conditions de faible luminosité, comme par exemple la nuit.

En attendant d’en savoir plus au sujet de la partie photo des Galaxy S24, on vous rappelle que le Galaxy S24 Ultra devrait utiliser une batterie très similaire à celle de l’année précédente, mais le Galaxy S24+, lui, va bien profiter d’une amélioration de taille dans ce domaine.