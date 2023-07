Galaxy S24 : pas d’amélioration pour le capteur selfie selon ce rapport

Le prochain modèle de la gamme Galaxy S de Samsung, le Galaxy S24, pourrait être équipé du même capteur photo frontal que son prédécesseur, le S23. Tous les modèles seraient concernés selon le rapport qui dévoile l'information.

Les Galaxy S de Samsung se suivent et ne se ressemblent pas. Ou presque. Certes, chaque année, le nouveau modèle se démarque du précédent, et le futur fleuron de la marque coréenne ne fait pas exception. Le Galaxy S24 sera plus rapide que son prédécesseur par exemple. On s'attend aussi à une batterie plus grosse et une recharge plus rapide sur le modèle Ultra. Côté photo en revanche, pas sûr que la tendance soit à l'amélioration.

Il y a quelques mois, une fuite indiquait que Samsung voudrait retirer un capteur à l'arrière du Galaxy S24 Ultra par rapport au S23 Ultra, qui en possède 4. Aujourd'hui, on apprend que le capteur selfie du S24 aurait une définition de 12 mégapixels, soit la même que celle du S23. Les 3 modèles de S24 seraient concernés. Si cette information se confirme, on ne devrait donc pas voir d'améliorations significatives sur les selfies du S24.

Le Galaxy S24 aurait un capteur selfie de 12 mégapixels, comme le S23

Le nombre de pixels ne fait pas tout bien sûr. À quantité égale, un capteur peut être meilleur qu'un autre, parce qu'il est plus grand et reçoit plus de lumière par exemple. Le rapport explique cependant que Samsung ne souhaite pas que la caméra frontale prenne plus de place sur l'écran. Difficile dans ces conditions d'y placer un capteur de taille supérieure. Les améliorations pourraient se faire au niveau logiciel, en travaillant sur le traitement de l'image après la prise du cliché. Il est en revanche trop tôt pour savoir si le constructeur a prévu quelque chose à ce niveau-là.

Lira aussi – Galaxy S24 : trois smartphones sont prévus, avec quelques changements importants

Pas question pour autant d’affirmer que les selfies du S24 seront mauvaises, bien au contraire. Celles du Galaxy S23 nous avaient convaincues. Dans le pire des cas, le S24 affichera une qualité identique, ce qui est largement acceptable. On ne manquera pas de vous faire part de nos impressions une fois les appareils en main. Les différents modèles de Galaxy S24 devraient être officiellement dévoilés début 2024.

Source : GalaxyClub