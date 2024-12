Vous voulez vous offrir le Galaxy S24+ ? Pendant près de trois semaines, le smartphone Samsung fourni avec une montre Galaxy Watch 7 bénéficie d'une remise globale de 320 euros chez Boulanger.

Le Galaxy S24+ proposé sous forme de pack par Boulanger fait l'objet d'un bon plan à saisir sur le site e-commerce français. Jusqu'au 12 janvier 2025, le smartphone Samsung disponible dans un coloris gris et accompagné d'une montre Galaxy Watch 7 est au prix de revient de 849,99 euros au lieu de 1170,99 euros. Les 320 euros de réduction se font grâce à remise immédiate de près de 25 % et à une offre de remboursement de 50 euros sur la montre connectée. Toutes les conditions de l'ODR de Samsung sont à consulter ici.

Le Samsung Galaxy S24+ avec une Watch 7 est à prix cassé après Noël

Dévoilé en même temps que les S24 et S24 Ultra, le S24+ de la gamme Galaxy est doté d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition en Quad HD+ de 3120 x 1440 pixels, une densité à 516 ppp et une fréquence d'affichage à 120 Hz. On trouve également une mémoire vive de 12 Go de RAM, le processeur Samsung Exynos 2400 UWB, une batterie de 4900 mAh avec la charge rapide à 45 Watts et le système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche One UI 6.1.

À propos de la partie photo/vidéo, un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP sont de la partie. Pour terminer, la connectivité du Samsung Galaxy S24+ inclut la 5G LTE, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 6E, un lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type-C.

Quant à la Watch 7, la montre connectée de la gamme Galaxy possède un écran Super AMOLED de 1,3 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels et une résolution à 330 ppi. Fonctionnant sous le système Android Wear avec une surcouche One UI Watch, l'appareil est aussi doté d'un processeur Exynos W1000, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'une batterie de 300 mAh et d'un espace de stockage de 32 Go. On trouve également une résistance IP6X jusqu'à 50 mètres, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le NFC et le GPS.