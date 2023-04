Galaxy S24 : les smartphones haut de gamme de 2024 seront plus rapides, voici pourquoi

Samsung prendrait au sérieux sa prochaine gamme Galaxy S24, les rumeurs suggérant que les trois modèles seraient dotés d'une capacité de mémoire vive plus importante que celle de leurs prédécesseurs, ce qui améliorerait leurs performances en multitâche.

Selon leaker, les deux versions non Ultra du Galaxy S24, c’est-à-dire les Galaxy S24 classique et Galaxy S24+, offriront 12 Go de mémoire vive. Cette nouvelle est très intéressante, puisque les précédents Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus étaient limités à 8 Go de mémoire, ce qui n'est pas suffisant pour certains des utilisateurs en 2023.

De son côté, le Galaxy S24 Ultra sera proposé dans une configuration massive de 16 Go de mémoire vive, comme c’est le cas du OnePlus 11 ou encore du Xiaomi 13 Ultra. Samsung avait déjà proposé une option de 16 Go de RAM avec le Galaxy S21 Ultra, mais pour des raisons de coût, cette option a été ramenée à 12 Go pour le Galaxy S23 Ultra. Cette limitation n'a pas été bien accueillie par les consommateurs, et il semble que Samsung l'ait remarqué.

Samsung va augmenter la RAM sur ses prochains flaships

Bien que nous soyons satisfaits de cette évolution, nous ne savons pour l’instant pas si les versions avec 12 Go de RAM seront proposées en tant que configuration de base ou si les clients devront payer un supplément. Il est probable que Samsung tente de tirer profit de ces choix en incorporant seulement 8 Go de RAM dans les modèles de base.

Sur le Galaxy S24 Ultra, il est possible que Samsung propose trois niveaux, à savoir 8 Go, 12 Go et 16 Go, chacun correspondant à l’une des configurations de stockage. Quoi qu’il en soit, ce supplément de RAM est une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent un smartphone un peu plus rapide, notamment lors du multitâche. La quantité de RAM est importante si vous ouvrez de nombreuses applications sur votre smartphone, et vous permet alors de gagner du temps en les gardant ouvertes en arrière-plan.

Samsung a récemment annoncé ses puces de mémoire vive LPDDR5X, qui offrent une bande passante plus large et consomment jusqu'à 20 % d'énergie en moins que la norme LPDDR5. L'utilisation du Snapdragon 8 Gen 3 avec la RAM LPDDR5X devrait se traduire par une configuration très efficace, et nous avons hâte d’en savoir davantage au sujet des performances brutes de l’appareil. On sait néanmoins déjà que l’on peut s’attendre à de meilleures performances en gaming que l’iPhone 15.