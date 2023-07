Galaxy S24 Ultra : une grosse batterie et une recharge encore plus rapide sont au programme

Bonne nouvelle pour les fans de Samsung, le géant coréen prévoirait d’utiliser une batterie améliorée dans son prochain flagship, le Galaxy S24 Ultra. On peut s’attendre à une hausse de capacité et à une recharge plus puissante.

Cela fait maintenant des années que les Galaxy haut de gamme de Samsung doivent se contenter d’une recharge plafonnée à seulement 45W, alors que les concurrents chinois se battent pour offrir la recharge la plus rapide possible. Après le Galaxy S20 Ultra en 2020, Samsung avait même bridé la batterie du Galaxy S21 Ultra à 25W seulement.

Après des années à stagner à moins de 45W, Samsung préparerait enfin une amélioration de la recharge rapide sur la prochaine génération. Si l’on en croit les informations du leaker RGcloudS sur Twitter, le Galaxy S24 Ultra devrait pour la première fois offrir une recharge de 65W. C’est toujours loin de ses rivaux, qui profiteront pour la plupart d’une batterie acceptant plus de 100W, mais il s’agit tout de même d’une amélioration bienvenue.

Le Galaxy S24 Ultra va profiter d’une batterie encore plus grande

RGcloudS ne se contente pas d’annoncer l’arrivée d’une recharge rapide 65W, puisqu’il annonce également que les Galaxy S24+ et S24 Ultra seront équipés d’une batterie de 5000 mAh (rated). Il s’agit donc non seulement d’une belle augmentation pour le Galaxy S24+, mais également pour le Galaxy S24 Ultra. Pour rappel, le Galaxy S23 Ultra offrait une batterie de 4855 mAh (rated) et 5000 mAh (nominal). On devrait donc assister à une hausse de l’autonomie sur les deux modèles.

La batterie du Galaxy S24 Ultra devrait également être la première à utiliser une technologie d’empilement. Les batteries à cellules empilées sont largement utilisées dans les voitures électriques, mais elles devraient enfin arriver sur nos smartphones.

Le processus d'empilage offre plusieurs avantages par rapport au processus d'enroulement utilisé par les fabricants de batteries. La méthode d'empilage peut notamment augmenter la densité énergétique de plus de 10 %, ce qui permet aux entreprises d'accroître la capacité de la batterie sans augmenter l'encombrement ou le volume. Les batteries sont également plus protégées contre les explosions. Grâce à cette nouvelle technologie, Samsung devrait légèrement combler son retard sur les batteries utilisées par les smartphones chinois, qui sont pour la plupart bien plus avancées.

Source : RGcloudS