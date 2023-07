Samsung Pay a trouvé la solution pour devancer Apple Pay

Samsung vient d’annoncer un petit événement pour tous les utilisateurs de sa solution de paiement. En effet, la firme n’exigera aucune commission aux sociétés bancaires sur les paiements via son application. Il s’agit d’un immense soulagement pour les opérateurs de cartes bancaires, pour qui ces commissions à plusieurs dizaines de millions de dollars par mois. De quoi pousser ces derniers à favoriser Samsung Pay ? Peut-être.

Samsung a toujours fait son possible pour ne pas se laisser devancer par Apple Pay. Sa propre solution de paiement reçoit régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie de ses utilisateurs, comme lors de la pandémie de Covid-19 où elle a permis de stocker ses certifications de vaccination. Aujourd’hui, la firme coréenne a opté pour une solution un brin plus agressive.

« Nous avons décidé de maintenir Samsung Pay sans commission », annonce celle-ci dans un communiqué de presse publié dans le journal The Korea Herald. « Samsung Electronics s’engage à favoriser le développement de l’écosystème de paiement national en maintenant des partenariats continus avec les sociétés de cartes locales, tout en offrant le meilleur service Samsung Pay aux consommateurs. »

Samsung Pay fait les yeux doux aux sociétés de paiement pour contrer Apple Pay

La stratégie est on ne peut plus claire. Samsung se présente ici en solution évidente face à Apple, qui demande de son côté une commission de 0,15 % auprès des opérateurs de cartes bancaires sur tous les paiements effectués via son application. En Corée du Sud, cette commission revient à payer entre 55 millions et 79 millions de dollars aux entreprises concernées, forçant certaines à rester en retrait.

Autrement dit, il n’est pas impossible que certaines sociétés qui n’auraient pas encore signé de partenariat avec Samsung ou Apple se décident enfin à rendre leurs cartes compatibles avec Samsung Pay — laissant ainsi les utilisateurs Apple sur la paille. Pour l’heure, il semblerait que cette politique s’applique uniquement dans le pays d’origine de la firme. Mais il semble tout à fait probable que celle-ci s’étende au reste du globe en cas de succès.

Source : The Korea Herald