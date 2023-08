Le Galaxy Z Flip 5 n’est pas compatible DeX, mais il en propose la meilleure fonctionnalité

Le Galaxy Z Flip 5 n’est pas compatible avec les accessoires DeX, mais qu’à cela ne tienne, vous pourrez tout de même profiter de la meilleure fonctionnalité du système.

Contrairement à ce qu’annonçait la rumeur, le Galaxy Z Flip 5 n'est malheureusement toujours pas compatible DeX. Cela signifie qu’il ne supporte pas la gamme d’accessoires qui permet d’en étendre les fonctionnalités et « de l’utiliser comme un ordinateur en le connectant à un écran externe, tel qu’un téléviseur ou un moniteur ». En théorie, le portable au format clapet remplit pourtant toutes les exigences requises, en termes de performances, avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2 sur mesure, comme de connectique, avec sa prise USB 3,2 USB-C.

À en croire Samsung, le Galaxy Z Flip 5 ne peut pas supporter DeX pour des raisons d’enveloppe énergétique. Le flip phone surchaufferait. C’est bien dommage pour ce smartphone qui aurait très probablement fait encore plus de nouveaux adeptes, parmi les professionnels notamment. On pourrait longtemps s’appesantir sur le sujet, et regretter le choix marketing de Samsung, mais l’absence de compatibilité avec DeX n’est pas une fatalité.

Le Galaxy Z Flip 5 peut être branché à un écran externe, même s’il n’est pas compatible DeX

Le Galaxy Z Flip 5 reste malgré tout un formidable concentré de technologie, et malgré son petit format, ses capacités restent grandes. Ainsi, le fait qu’il propose désormais une prise USB 3.2 au format USB-C signifie qu’il est possible de le connecter à un écran externe sans aucune configuration. Mieux encore, relier de la sorte le smartphone et un moniteur avec le câble adéquat ne devrait pas faire chauffer l’appareil outre mesure.

Cette année, les smartphones pliables de Samsung auront à faire à une concurrence un peu plus pugnace que lors des saisons précédentes. En effet, Google a dévoilé son Pixel Fold, un concurrent direct du Z Fold 5, tandis que dans l’entrée de gamme, Motorola propose le Razr 40, le plus abordable des smartphones pliants.

