Galaxy S23 : vous pouvez déjà télécharger les fonds d’écran officiels, voici comment

C’est désormais une tradition : à peine les Galaxy S23, les nouveaux fonds d’écrans sont disponibles en téléchargement. Cette année, Samsung a opté pour des visuels plus sombres et abstraits, qui habilleront votre smartphone à chaque allumage. On vous explique dans cet article comment les télécharger et les installer.

Ce 1er février, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones premium : les Galaxy S23. Très attendus, ces derniers ont répondu à l’appel avec plusieurs bonnes surprises… mais aussi des moins bonnes. Cette année, les grandes innovations sont à chercher du côté du capteur 200 MP, premier du genre chez le constructeur, ou encore de la démocratisation du processeur Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 pour cette édition, sur tous les marchés.

Mais, malgré toutes ces nouveautés, les utilisateurs déplorent l’absence des appels d’urgence par satellite, déjà présents chez Apple sur ses iPhone 14. Autre changement qui n’est pas au goût de tout le monde, les prix sont eux aussi à la hausse. Bref, malgré les craintes que Samsung se repose sur ses lauriers sur cette nouvelle génération, force est de constater que certaines nouveautés sont au rendez-vous. Malgré tout, une chose n’a pas changé : Samsung propose toujours une nouvelle fournée de fonds d’écran.

Voici comment télécharger les fonds d’écran officiels du Galaxy S23

Comme d’habitude, ce sont nos confrères de XDA Developers qui ont publié en premier ces nouveaux fonds d’écran. Cette fois, Samsung a opté pour un set de 23 images fixes et 4 animées. Pour le design, on y retrouve des couleurs similaires à ceux des Galaxy S23, qui contrastent avec un fond très sombre. Vous pouvez donc dès aujourd’hui télécharger les fichiers correspondants en qualité optimale, puis les installer sur votre smartphone en suivant la méthode ci-dessous :