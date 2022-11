Galaxy S23 Ultra : le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran va devenir encore plus grand

Le Galaxy S23 Ultra sera loin d’être un smartphone révolutionnaire, mais il bénéficiera de quelques petits changements bienvenus, dont notamment au niveau de son capteur d’empreintes digitales.

Le Galaxy S23 Ultra ne sera pas très différent du Galaxy S22 Ultra actuel, mais quelques petits changements viendront tout de même améliorer l’expérience des utilisateurs. On pense notamment au nouveau capteur photo de 200 MP qui permettra de capturer encore plus de détails, un écran toujours plus lumineux, mais également la possibilité de passer des appels par satellite.

On sait désormais grâce au leaker Ice Universe que le lecteur d’empreintes digitales va également avoir droit à une mise à jour. Jusqu’à présent, Samsung utilisait le capteur 3D Sonic Gen 2 de Qualcomm, qu’il avait positionné sous l’écran de ses Galaxy S21 Ultra et Galaxy S22 Ultra. Cependant, la nouvelle génération devrait offrir une zone de lecture encore plus grande.

Déverrouiller le Galaxy S23 Ultra sera plus simple

Ice Universe ne donne aucun détail précis du lecteur d’empreintes digitales que Samsung va utiliser, mais tout porte à croire qu’il s’agira du Qualcomm 3D Sonic Max, une version plus récente qui a déjà été utilisée dans d’autres smartphones tels que le Vivo X80 Pro ou encore le iQOO 9 Pro.

Pour rappel, ce dernier occupe une surface de 20 mm x 30 mm sur l’écran, ce qui est 10 fois plus que le capteur actuel utilisé par Samsung. Qualcomm annonce que le nouveau capteur est 5 fois plus précis que l’ancienne génération, et peut même lire les empreintes digitales de 2 doigts simultanément pour plus de sécurité.

« La réflexion de l'impulsion 3D crée une reproduction détaillée de 600 mm2 des empreintes digitales numérisées, pour une performance rapide et une sécurité accrue », annonce Qualcomm sur son site. Ce nouvel ajout est une excellente nouvelle pour les fans de Samsung, puisqu’ils pourront encore plus facilement déverrouiller leur Galaxy S23 Ultra.

Nous devrions en savoir davantage rapidement, puisqu’on sait que toutes les caractéristiques techniques des prochains smartphones de Samsung sont généralement dévoilées plusieurs semaines avant l’annonce officielle. Dès la fin l’année, nous devrions donc déjà tout savoir des trois futurs smartphones haut de gamme du géant coréen.