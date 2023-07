Galaxy S23 Ultra : Samsung retire discrètement une option vidéo de son smartphone phare

Le Galaxy S23 Ultra est actuellement le meilleur smartphone de Samsung pour la photo et la vidéo, mais l’appareil phare du fabricant coréen a vraisemblablement été amputé de l’une de ses fonctionnalités.

Avec ses Galaxy S23, Samsung avait introduit une nouvelle fonctionnalité vidéo permettant l'amélioration de la qualité de l'enregistrement vidéo 8K. Cependant, il semble que Samsung ait pris la décision surprenante de faire marche arrière en supprimant l’option de ses smartphones avec la dernière mise à jour.

En effet, alors qu’il était auparavant possible de choisir une option nommée « High Bitrate Videos » dans le mode d'enregistrement vidéo 8K, celle-ci a été désactivée après l'installation de la mise à jour de sécurité du mois de juin 2023. Dans les paramètres vidéo avancés, l’option High Bitrate Videos est désormais grisée, ce qui la rend impossible à sélectionner.

Samsung ampute son Galaxy S23 Ultra d’une fonctionnalité

De nombreux propriétaires de Galaxy S23 Ultra ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux, notamment ceux qui utilisaient régulièrement cette fonctionnalité pour capturer des vidéos 8K de meilleure qualité.

Le débit binaire (bitrate) fait référence à la quantité de données traitées par seconde pendant la lecture d'une vidéo. Il est généralement mesuré en bits par seconde (bps) ou ses multiples comme les kilobits par seconde (Kbps) ou les mégabits par seconde (Mbps). Plus le débit est élevé, plus la quantité de données utilisées pour encoder la vidéo est importante, ce qui se traduit par une meilleure qualité vidéo.

Pour faire simple, le débit détermine la quantité d'informations qui peut être stockée dans chaque seconde de vidéo. Lorsque le débit est élevé, plus de données sont allouées à chaque seconde, ce qui permet d'obtenir plus de détails et de clarté dans la vidéo. Ce débit plus élevé se traduit par une taille de fichier plus importante pour les vidéos, mais il préserve également plus de détails, d'informations sur les couleurs et la qualité globale de l'image. Retirer l’option va donc grandement réduire les performances vidéo du Galaxy S23 Ultra lors de la captation de contenu en 8K.

Certains utilisateurs s'étaient déjà plaints de problèmes occasionnels lors de l'enregistrement de vidéos 8K à 30 images par seconde avec l'option High Bitrate activée, et c’est peut-être cela qui a conduit Samsung à la désactiver. Pour l’instant, on ne sait pas si celle-ci sera ou non réactivée lors d’une prochaine mise à jour.