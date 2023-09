Économisez jusqu’à 800€ sur votre futur smartphone avec la Double Reprise chez Pixmania

Pixmania lance une nouvelle offre exclusive : la Double Reprise qui permet d’économiser jusqu’à 800€ sur un smartphone dernière génération tout en profitant d’un paiement jusqu’en 24 fois. Une solution économique et responsable qu’on vous détaille ci-dessous.

Qui n’a jamais rêvé d’obtenir le dernier iPhone sans se ruiner ? C’est désormais possible grâce à Pixmania et son nouveau concept exclusif : la Double Reprise. Cette offre vous permet de profiter de tous les smartphones dernière génération en économisant jusqu’à -800€ !

Vous pouvez ainsi par exemple profiter de l’iPhone 14 à partir de seulement 16€/mois pendant 24 mois, contre 41€/mois ou plus de 900€ en une seule fois habituellement.

Avec la Double Reprise, Pixmania dévoile une proposition révolutionnaire qui marque une avancée significative dans la stratégie de Pixmania axée sur l'économie circulaire et le pouvoir d'achat des consommateurs français. Elle transforme radicalement la manière d'acquérir un téléphone mobile, la rendant plus responsable et plus abordable que jamais.

Jean-Emile Rosenblum, le PDG de Pixmania, est probablement celui qui en parle le mieux : “Nous sommes fiers de lancer cette initiative novatrice dans le secteur du mobile. Notre engagement en faveur de l'économie circulaire, combiné à notre volonté de rendre les dernières technologies accessibles à tous, nous positionne comme un acteur majeur dans la promotion de la durabilité et du pouvoir d'achat.”

La Double Reprise chez Pixmania : une solution responsable et économique

Le concept de la Double Reprise est simple. Pour en profiter, vous devez acheter chez Pixmania un smartphone dernier cri et étaler votre paiement sur 24 mois. Pixmania vous propose alors de déduire de la valeur du smartphone :

La valeur de reprise de votre ancien smartphone

La valeur de reprise de votre nouveau smartphone que vous devrez renvoyer à Pixmania dans 24 mois

En prime, vous pouvez protéger votre smartphone avec Pixcare et choisir parmi un large catalogue d’accessoires pour personnaliser votre expérience et finaliser votre achat en un seul financement.

La Double Reprise de Pixmania est actuellement disponible pour une vaste gamme de smartphones, qu'ils soient neufs ou reconditionnés, et sera bientôt étendue à d'autres catégories de produits.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.