Galaxy S22 vs Galaxy S21 : quelles différences entre les deux smartphones de Samsung ?

Samsung a présenté aujourd’hui les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, trois smartphones qui succèdent aux modèles haut de gamme de la marque sortie début 2021. Le modèle standard reste le plus accessible. Positionnés au même prix, quels sont les changements offerts par cette nouvelle version ? Y a-t-il des améliorations ? Nous répondons à toutes ces questions dans ce face à face fratricide.

Nous sommes le 9 février 2022. C’est le grand jour pour Samsung qui vient de dévoiler trois nouveaux smartphones, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, ainsi que trois tablettes, les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes des articles complets de présentation de ces produits, ainsi qu’une prise en main des smartphones (dont une vidéo qui accompagne cet article).

Après avoir tout découvert en détail, il est maintenant temps de laisser passer la frénésie et de poser quelques questions.Celle qui motive le dossier que vous êtes en train de lire est la suivante : le Galaxy S22 est-il mieux que le Galaxy S21 ? Une question doublement importante. D’abord parce que le prix n’a pas évolué entre les deux modèles : 859 euros ou 909 euros selon la quantité de stockage choisie. Ensuite parce que le Galaxy S22 reste le modèle haut de gamme le plus abordable de Samsung. Et donc potentiellement celui que vous pourriez davantage choisir que les autres. L’enjeu est donc important.

Dans ce dossier, nous allons donc entrer dans le détail des fiches techniques et réaliser des comparaisons entre les modèles de 2022 et de 2021. Pour chaque partie du dossier (performance, connectivité, écran, design, batterie, photo, etc.), nous choisirons quel smartphone est le meilleur. Nous n’aborderons pas la question du prix, puisqu’il est identique. Notez toutefois que certains distributeurs continueront de proposer le Galaxy S21 même avec la sortie du Galaxy S22, prévue le 11 mars 2022. Avec de bonnes affaires en perspective.

Fiches techniques

Galaxy S22 Galaxy S21 Ecran AMOLED 6.1"

FHD+

LTPO 10-120 Hz

2400 x 1080 pixels

1500 nits AMOLED 6.1"

FHD+

LTPO 10-120 Hz

2400 x 1080 pixels

1300 nits Chipset Exynos 2200, 4 nm

Wi-Fi 6 Exynos 2200, 4 nm

Wi-Fi 6E OS Android 12 + One UI 4.1 Android 11 + One UI 3.1 RAM 8 Go 8 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go microSD Non Non Capteur principal 50 MP grand angle f/1.8 OIS PDAF Dual Pixel

12 MP ultra grand angle f/2.2 120°

10 MP téléobjectif Zoom optique 3X f/2.4 OIS PDAF 12 MP grand angle f/1.8 OIS PDAF Dual Pixel

12 MP ultra grand angle f/2.2 120°

64 MP téléobjectif Zoom numérique 3X f/2.0 OIS PDAF Capteur selfie 10 MP (f/ 2,2) PDAF Dual Pixel 10 MP (f/ 2,2) PDAF Dual Pixel Batterie 3700 mAh

Recharge filaire 25W

Recharge sans fil 15W 4000 mAh

Recharge filaire 25W

Recharge sans fil 15W 5G Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68

Design

À première vue, le design du Galaxy S22 est assez proche de celui du Galaxy S21. À l’avant, vous retrouvez une belle dalle tactile avec un poinçon au centre de la partie supérieure de l’écran. Les coins sont arrondis et les bordures sont assez réduites. L’écran est plat : pas de bordures latérales incurvées encore cette année. Mais ce n’est pas un problème, car la lisibilité est meilleure ainsi et le téléphone est suffisamment petit pour bien tenir en main.

À l’arrière, vous retrouvez aussi un bloc photo assez similaire. Coincé dans le coin supérieur gauche, il intègre trois objectifs, le flash étant désolidarisé et positionné à droite du bloc. Ce module est protégé par du métal et chaque objectif est légèrement creusé pour éviter les chocs. Enfin, le module reste légèrement protubérant. Voilà pour les similitudes.

Mais il y a une grande différence qui se remarque même en regardant le Galaxy S22 de dos : ce sont les tranches. En effet, les tranches sont désormais entièrement recouvertes d'aluminium. Cela offre au Galaxy S22 un aspect plus massif. Grâce à ce contour qui parait plus renforcé, le Galaxy S22 semble être plus solide que son prédécesseur. Les tranches restent légèrement concaves, pour ne pas s’approcher de trop des iPhone. En outre, conséquence, le dos du téléphone n’est plus incurvé, mais totalement plat.

L’organisation des éléments techniques sur les tranches restent similaire : port USB type-C, haut-parleur, micro principal et tiroir de la SIM sur la tranche du bas, contrôle du volume et mise en marche à droite, micro secondaire en haut. Enfin, le S22 est légèrement plus léger (3 grammes) et légèrement plus petit (5 mm en hauteur, 0,6 mm en largeur et 0,3 mm en épaisseur). Il conserve la protection IP68 et le Gorilla Victus à l’avant.

Verdict : le Galaxy S22 conserve les mêmes atouts que son prédécesseur, tout en offrant une évolution du design. Le nouveau contour en aluminium, qui couvre toutes les tranches, semble protéger davantage le smartphone contre les chocs et les chutes. C’est un plus indéniable. Le Galaxy S22 remporte cette manche.

Écran

Évoquons maintenant l’écran. Il y a également du changement dans ce domaine entre les deux smartphones. Et le premier changement concerne la taille de l’écran : il passe de 6,2 pouces à 6,1 pouces, expliquant pourquoi le Galaxy S22 est physiquement plus petit que son prédécesseur. Le Galaxy S22 reprend donc la taille d’écran du Galaxy S10. Le ratio de l’écran change très légèrement, passant du 20/9e au 19,5/9e. Le smartphone paraitra donc moins haut proportionnellement.

La taille d’écran évolue donc, mais la définition reste la même entre le S22 et le S21 : Full HD+. Cela se traduit ici par 1080 pixels en largeur et 2340 pixels en hauteur. Le S22 perd 60 pixels en hauteur du fait du changement de ratio. Si bien que la résolution ne change pas, elle non plus : 422 pixels par pouce. Nous sommes loin des 563 pixels par pouce du Galaxy S20. Mais ce n’est pas plus mal, puisque le S21 gagnait en autonomie grâce à la baisse de la définition.

Nous retrouvons ici une dalle Dynamic AMOLED 2X, sans surprise. Un héritage du Galaxy S20 et du Galaxy S21. Les taux de contraste devraient être excellents, ainsi que la maitrise de la colorimétrie. La dalle est compatible HDR10+. Et son taux de rafraichissement est de 120 Hz, sans changement vis-à-vis du S21. Ce taux est variable de 10 à 120 Hz en fonction du contenu, une fonction auparavant réservée aux modèles plus chers chez Samsung. Notez également que la luminosité maximale annoncée atteint les 1300 nits sous certaines conditions et de façon très ponctuelle, comme pour le Galaxy S21.

Verdict : les écrans des Galaxy S21 et S22 se valent très certainement au quotidien. Nous attendons du S22 de reprendre les excellentes propriétés du S21 et d’optimiser encore la reproduction des couleurs. En revanche, l'arrivée d'un taux de rafraichissement variable comme sur le Galaxy S21 Ultra est une excellente nouvelle qui promet une optimisation de l'autonomie. La manche revient donc au Galaxy S22.

Performances

Du fait de leur statut « haut de gamme », « premium » ou « porte-étendard », les Galaxy S se doivent d’exceller en tout, pour répondre à tous les besoins, même à une population qui n’utilisent pas forcément leur smartphone comme tous les autres : les gamers. Pour eux, l’écran et l’autonomie sont importants. Mais la puissance de la plate-forme l’est certainement plus encore.

Samsung intègre donc ces meilleurs SoC dans les Galaxy S. Ou bien, à défaut, les meilleurs chez ses fournisseurs. En France, nous aurons une fois encore le droit à un processeur Exynos. Ici, il s’agit de l’Exynos 2200 qui remplacera donc l’Exynos 2100 du Galaxy S21. Avec une première différence de taille, au sens propre et au sens figuré : le nouveau SoC est gravé en 4 nm, promesse d’une meilleure gestion de l’énergie à puissance équivalente.

L’Exynos 2200 est un octo-core doté d’une configuration assez proche de celle de son prédécesseur : un cœur très puissant, trois cœurs assez puissants et quatre cœurs économes en énergie. La fréquence des cœurs n’est pas forcément plus élevée que celle des cœurs de l’Exynos 2100. En revanche, il devrait être suffisamment optimisé pour offrir une amélioration des performances sans augmenter la température interne, ni la consommation d'énergie.

L’Exynos 2200 intègre aussi un nouveau GPU développé en partenariat avec AMD. Il s’appelle Xclipse 920. Elle est basée sur l’architecture RDNA2 que vous retrouvez dans les dernières consoles de salon, par exemple. Il offre des performances assez élevées, lesquelles devraient cependant subir une bride pour éviter les surchauffes. Il dispose aussi d’un nouveau modem. Nous reviendrons ultérieurement sur les caractéristiques de ce dernier.

Côté configuration, le Galaxy S22 profite de la même quantité de RAM que le Galaxy S21, soit 8 Go. Il dispose également de deux paliers de stockage à 128 Go et 256 Go. Comme le Galaxy S21, le smartphone ne dispose pas de port microSDXC pour étendre la mémoire interne.

Verdict : Le Galaxy S21 est déjà un smartphone touche-à-tout, capable de prendre en charge la majorité des usages, même les plus gourmands. Offrir plus de puissance encore ne concerne qu’une tranche marginale des utilisateurs. En revanche, il serait intéressant de savoir si la plate-forme parvient à maitriser sa chaleur et à conserver ses performances sur la durée. En l’absence de tests complets, nous accordons cette manche au Galaxy S22 parce que l’Exynos 2200 est gravé plus finement, promesse d’un meilleur rendement énergétique.

Batterie

Côté batterie, le Galaxy S22 profite d’une capacité de batterie moins importante que celle du Galaxy S21 : 3700 mAh contre 4000 mAh. Cela représente une baisse de 7,5 % environ. Même si cela peut paraitre décevant, ce n’est pas une surprise, puisque le smartphone est plus petit. La capacité est cependant plus importante que celle du S10, qui profite d’un écran de même taille. Elle n’offrait que 3400 mAh. Il ne faut pas forcément s’attendre à une autonomie en baisse : le Galaxy S22 profite d’un SoC qui devrait consommer moins d’énergie pour la même puissance délivrée. Mais il faudra attendre le test complet pour le vérifier.

Pour contrebalancer la baisse de la capacité de la batterie, Samsung aurait pu équiper le Galaxy S22 de meilleures options de charge. Mais ce n’est pas le cas. Le S22 reprend à l’identique les options de son prédécesseur : charge filaire rapide 25 watts et charge sans fil Qi ou PMA à 15 watts. Il n’y a donc pas d’amélioration. C’est dommage, car le S22+ profite, lui d’une batterie certes en baisse, mais d’une charge filaire revue à la hausse (45 watts).

Pour rappel, le Galaxy S21 se recharge à 100 % en 70 minutes (et à 50 % en 25 minutes) selon nos relevés de 2021. Le Galaxy S22 devrait pouvoir se recharger plus rapidement parce que la capacité de sa batterie est plus faible. Mais cela n’atteindra pas la charge rapide offerte par certaines marques chinoises, Oppo, Vivo, Realme ou OnePlus par exemple.

Verdict : La batterie du Galaxy S22 ne bénéficie d’aucune amélioration vis-à-vis de celle du Galaxy S21. Une capacité en retrait. Une charge rapide qui n’est pas plus rapide. Samsung a consenti des efforts sur son Galaxy S22+ que nous aurions bien aimé voir arriver sur le S22 standard. Cette manche revient au Galaxy S21.

Connectivité et équipement

L’équipement du Galaxy S22 est assez classique. Il n’y a pas de grande nouveauté à noter. Nous retrouvons la compatibilité 5G, bien sûr. Les réseaux NSA et SA sont pris en charge, ainsi que les fréquences millimétriques et les fréquences plus classiques sous les 6 GHz. Le smartphone conserve sa compatibilité WiFi 6 Dual Band, mais ne franchit pas le pas vers le WiFi 6E. Il bénéficie en revanche d’une connectivité Bluetooth 5.2, contre Bluetooth 5.0 pour le Galaxy S21. C’est une bonne amélioration qui devrait réduire la latence des écouteurs TWS.

Nous retrouvons le capteur NFC (avec Samsung Pay), ainsi que le capteur GPS compatible Galileo, Beidu, Glonass et A-GPS. Nous retrouvons le lecteur d’empreinte digitale ultrasonique sous l’écran, ainsi que le double haut-parleur, un en façade (avec l’écouteur téléphonique) et un sur la tranche inférieure, à côté du port USB type-C. La partie audio est toujours certifiée AKG.

Verdict : la compatibilité Bluetooth 5.2 est une très bonne nouvelle pour le Galaxy S22 qui va gagner en autonomie (meilleure gestion de l’alimentation de la connexion) et qui va également profiter d’une moindre latence avec les écouteurs sans fil. La manche revient au Galaxy S22.

Photo

Dernière manche de notre face à face : la photographie. Sur ce point, le Galaxy S21 n’apportait rien de nouveau. Il reprenait tout simplement l’équipement de son prédécesseur : capteur principal 12 MP avec objectif ouvrant à f/1.8, capteur 64 MP avec « téléobjectif » stabilisé ouvrant à f/2.0 (ce n’était pas un vrai téléobjectif) et un capteur 12 MP avec objectif ultra grand-angle ouvrant à f/2.2. Et les résultats étaient plutôt bons.

Cette année, le Galaxy S22 profite d’une nouvelle configuration, s’appuyant toujours sur trois capteurs, tous très utiles. Le capteur principal est un capteur 50 mégapixels avec autofocus Dual Pixel, stabilisateur optique et objectif équivalent 24 mm et ouvrant à f/1.8. Chaque pixel mesure 1 micron. Soit des photos de 12,5 mégapixels avec un pixel virtuel qui mesure 4 microns de côté. La stratégie de Samsung ressemble donc ici à celle d’Oppo qui a largement amélioré la qualité de ses photos avec le Find X3 Pro.

Le capteur secondaire est un modèle 10 mégapixels associé à un VRAI téléobjectif et non un faux téléobjectif avec zoom hybride. L’objectif est un équivalent 70 mm, offrant un rapport de zoom optique 3x. Téléobjectif oblige, il ouvre moins grand que celui du Galaxy S21 : f/2.4. Mais c’est normal. Un autofocus à détection de phase et un stabilisateur optique complètent cet ensemble.

Enfin, le dernier capteur avec objectif ultra grand-angle est directement repris du S21 (et du S20). Définition 12 mégapixels. Objectif équivalent à 13 mm ouvrant à f/2.2. Angle de vue 120°. Il s’occupe des vidéos « super stabilisées », alors que son objectif est le seul sans stabilisateur optique. À l’avant, nous retrouvons l’éternel capteur selfie 10 mégapixels déjà croisé en 2021 et 2020. Il est toujours associé à un objectif ouvrant à f/2.2. Il est toujours équipé d’un autofocus Dual Pixel.

Verdict : le Galaxy S22 semble être mieux armé que son prédécesseur côté photo. D’abord avec l’adoption d’un capteur 50 mégapixels qui promet plus de finesse dans les détails sans perdre en luminosité. Ensuite avec un vrai téléobjectif 3x, le rapport le plus élevé dans un Galaxy S de petite taille (le précédent record est détenu par le Galaxy S10 et son zoom optique 2x). Il y a enfin de vrais bons arguments chez Samsung ! Cette manche revient évidemment au Galaxy S22.

Galaxy S21 vs Galaxy S22 : lequel acheter ?

Nous en venons à la conclusion de ce duel fratricide. Et de nombreuses manches ont été remportées par le Galaxy S22. Le design, avec ces tranches entièrement recouvertes de métal pour une meilleure protection. Le nouveau processeur qui promet plus de puissance pour les graphismes et une meilleure gestion de l’énergie. La connectivité légèrement améliorée au niveau du Bluetooth. Le taux de rafraichissement variable de l'écran. Et le nouveau triptyque photo qui semble plus adapté à se mesurer à une concurrence chinoise qui domine cette discipline.

Ces améliorations ne sont pas apportées au détriment du prix. Et c’est une bonne nouvelle : le Galaxy S22 est proposé au même prix que son prédécesseur, que ce soit la version 128 Go ou la version 256 Go. Ce sont là de très bons arguments en faveur de cette nouvelle génération de Galaxy S. Le S22 n’a pas que des avantages. Sur certains points, il est en retrait vis-à-vis de son prédécesseur. Nous parlons notamment de la batterie dont la capacité est moins importante. Sur d’autres points, il n’apporte aucune évolution, comme la recharge. En outre, nous nous attendons à ce que le Galaxy S21 bénéficie d’une baisse de prix après l’arrivée de son successeur. Il n’en deviendra que plus intéressant lui aussi.