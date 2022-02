Galaxy S22 : Samsung n’augmente pas les prix sauf sur les modèles les plus chers

Samsung a présenté aujourd’hui ses trois Galaxy S22. Au grand soulagement des utilisateurs, la grille tarifaire n’a que très peu changé par rapport à celle des Galaxy S21. Seuls les modèles Ultra affichent une augmentation de 20 € à 50 €. Une excellente nouvelle qui arrive dans un climat de hausse des prix générale chez les constructeurs.

Ça y est, les Galaxy S22 sont enfin officiels. Après des mois de rumeurs, qui nous ont révélé tout ce qu’il fallait savoir ou presque sur les nouveaux smartphones haut de Samsung, la marque a levé les dernières inconnues lors de sa conférence Unpacked cette après-midi. Au côté des Galaxy Tab S8, ce sont donc trois nouveaux modèles qui rejoignent les rangs des haut de gamme : le Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

Outre les nombreuses améliorations matérielles, la grande question était bien entendu celle du prix. Ces derniers ont fait leur première apparition lors d’une fuite orchestrée par Roland Quandt, et il semblerait que le leaker ait vu — globalement — juste. Voici donc la grille tarifaire complète des trois Galaxy S22 :

Galaxy S22 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 859 €

859 € Galaxy S22 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 909€

909€ Galaxy S22+ (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 1059 €

1059 € Galaxy S22+ (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1109 €

1109 € Galaxy S22 Ultra (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1259 €

1259 € Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1359 €

1359 € Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1459 €

Samsung maintient le cap sur le prix des Galaxy S22

Si l’on compare ces prix à la grille tarifaire des Galaxy S21, on remarque finalement assez peu de changements. Exception faite des modèles Ultra avec 256 Go et 512 Go de RAM, les tarifs sont exactement les mêmes que la génération précédente. En revanche, ces derniers sont respectivement 50 € et 20 € plus chers que leurs prédécesseurs. Notons que pour en arriver à ces chiffres, Samsung n’a eu d’autres choix que de sacrifier la RAM du premier modèle Ultra, désormais proposé à 8 Go contre 12 Go de départ l’année dernière.

Reste qu’il s’agit d’une excellente nouvelle pour les utilisateurs. Les Galaxy S21 avaient déjà engagé une première baisse des prix, et Samsung semble vouloir maintenir ce cap avec ses nouvelles générations. Nul doute qu’il s’agira là d’un argument de choc contre Apple, son principal rival, mais également contre les autres constructeurs qui, à l’instar de Huawei, qui n’hésitent pas à augmenter le prix de plusieurs dizaines d’euros chaque année.